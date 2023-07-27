Fenerbahçe yabancı kalecide kararlı! Livakovic olmazsa sıradaki hedef belirlendi

Fenerbahçe yabancı kaleci alma konusunda karar kıldı ve önceki gün İsmail Kartal bunu resmen açıkladı. Kartal, Başkanımızla da konuştuk ve karar verdik. Kaleci alacağız diyerek kararı duyurmuştu. Bu karar sonrası Altay Bayındır'ın gidişine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'de yedek kaleci olarak kalmak istemeyen Altay, Manchester United veya Ajax ile anlaşacak. Altay'ın sözleşmesindeki 6 milyon euro'luk çıkış maddesi kullanılarak transfer bitecek. Fenerbahçe ise Dominik Livakovic'te bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Dinamo Zagreb ile pazarlıkların uzaması nedeniyle imza gecikmişti. Livakovic ikna edilmiş olmasına rağmen Dinamo, bonservis ve ödeme planı konusunda Fenerbahçe'ye evet demedi. Pazarlıklar sürerken devreye bir Suudi ekibinin girdiği öğrenildi. Livakovic, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifi nedeniyle ikileme düştü. Fenerbahçe, Hırvat kaleciyi elden kaçırabilir. Olası bir aksilikte sarı lacivertliler hedefi David De Gea'ya çevirecek. Manchester United'tan ayrılan İspanyol kaleci boşta. İmza parası ve maaşı yüksek olması beklenen De Gea için birçok kulüp masada ve Fenerbahçe'nin rakibi çok olacak. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven şu anda çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor ve gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, kaleyi Livakovic veya De Gea'yı emanet ederek 3 yerli zorunluluğunu saha içerisinde kullanmayı planlıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yeri bu konuda garanti. Diğer iki isim ise zaman zaman değişecek. İlk adaylar Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz. Ancak Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek ve Umut Nayir de düzenli olarak hamle oyuncusu olacaklar. Samet Akaydın'ın ise takıma veda etmesi bekleniyor. Fenerbahçe ayrıca genç oyuncular Emre Demir, Burak Kapacak, Yusuf Kocatürk ve Bartuğ Elmaz'ı da kiralık gönderecek. Teknik direktör İsmail Kartal, yapılacak son transferlerle beraber kadrosuna son şeklini verecek. Kartal, Zimbru maçı sonrasında, Şu an takımın seviyesi yüzde 55 / 60 seviyesinde. Hem oyun hem fizik anlamında. Sadece orta sahada değil, bazı yerlerde de eksiklerimiz var. Hem oyun anlamında hem bireysel anlamda. Bunları not ediyorum. Takımın oyun felsefesi için zamana ihtiyacımız var. Yönetimimiz bu eksiklikleri gidermek için çalışıyor. Bu sene de elimden gelenin en iyisini yaparak yöneteceğimi düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteği beni çok mutlu ediyor. Fazlasıyla motive ediyor. Ben de gece gündüz bu takıma nasıl faydalı olabilirim, onları tribünde nasıl coşturabilirim diye çalışıyorum ifadelerini kullandı.