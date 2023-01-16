Fenerbahçe'de Haji Wright olmazsa hedef İskoçya

Fenerbahçe'de Haji Wright için Antalyaspor ile görüşmeler sürüyor. 5 milyon euro + oyuncu takası teklifini ileten Fenerbahçe, Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışıyor.

Antalyaspor ise ABD'li golcünün fiyatını daha önce Rusya'dan gelen 8+2 milyon euro'luk teklif nedeniyle 10 milyon euro olarak belirledi.