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FutbolFenerbahçe'de Haji Wright olmazsa hedef İskoçya
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16 Ocak 2023 - 10:52 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Haji Wright olmazsa hedef İskoçya

Futbol

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un talebiyle bir forvet alınacak. Hücuma takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Antalyaspor'un golcü oyuncusu Haji Wright'a kancayı takmıştı. Görüşmeler sürüyor ancak Fenerbahçe'nin B planı da hazır.

16 Ocak 2023 - 10:52 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Haji Wright için Antalyaspor ile görüşmeler sürüyor. 5 milyon euro + oyuncu takası teklifini ileten Fenerbahçe, Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışıyor.

Antalyaspor ise ABD'li golcünün fiyatını daha önce Rusya'dan gelen 8+2 milyon euro'luk teklif nedeniyle 10 milyon euro olarak belirledi.

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Fenerbahçe, Wright için son teklif olarak 7.5 milyon euro ve Sangare, Lemos, Bruma arasından birini önermeyi planlıyor. Antalyaspor bu teklife de "hayır" derse, sarı lacivertliler B planına yönelecek.

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Sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Alfredo Morelos, Fenerbahçe'nin hedefinde. Sarı lacivertliler oyuncunun temsilcileriyle temasta ve nabız yokluyor. Kolombiyalı golcü 26 yaşında ve piyasa değeri 10 milyon euro. 

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Sezon sonu serbest kalacak Morelos bu sezon İskoç ekibinde 26 maçta 5 gole imza attı.

Morelos'un kariyerinde ise 322 maçta 163 gol 67 asisti var.

Golcü oyuncunun adı daha önce Beşiktaş'la da anılmıştı.

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