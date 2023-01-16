Fenerbahçe'de Haji Wright olmazsa hedef İskoçya
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un talebiyle bir forvet alınacak. Hücuma takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Antalyaspor'un golcü oyuncusu Haji Wright'a kancayı takmıştı. Görüşmeler sürüyor ancak Fenerbahçe'nin B planı da hazır.
Fenerbahçe'de Haji Wright için Antalyaspor ile görüşmeler sürüyor. 5 milyon euro + oyuncu takası teklifini ileten Fenerbahçe, Akdeniz ekibini ikna etmeye çalışıyor.
Antalyaspor ise ABD'li golcünün fiyatını daha önce Rusya'dan gelen 8+2 milyon euro'luk teklif nedeniyle 10 milyon euro olarak belirledi.
Fenerbahçe, Wright için son teklif olarak 7.5 milyon euro ve Sangare, Lemos, Bruma arasından birini önermeyi planlıyor. Antalyaspor bu teklife de "hayır" derse, sarı lacivertliler B planına yönelecek.
Sezon sonunda Glasgow Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Alfredo Morelos, Fenerbahçe'nin hedefinde. Sarı lacivertliler oyuncunun temsilcileriyle temasta ve nabız yokluyor. Kolombiyalı golcü 26 yaşında ve piyasa değeri 10 milyon euro.
Sezon sonu serbest kalacak Morelos bu sezon İskoç ekibinde 26 maçta 5 gole imza attı.
Morelos'un kariyerinde ise 322 maçta 163 gol 67 asisti var.
Golcü oyuncunun adı daha önce Beşiktaş'la da anılmıştı.