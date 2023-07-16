Fenerbahçe'de sürpriz veda! Süper Lig ekipleri peşinde

Fenerbahçe birçok yeni transfer takıma katıldı. Szymanski, Kent, Djiku, Dzeko, Umut Nayir ve son olarak Dusan Tadic, resmen sarı lacivertli formayı giyecek isimler oldu. Transferlerde sonrası Fenerbahçe'nin bazı isimlerle yolları ayırması bekleniyor. O isimlerden biri ise stoper rotasyonunda şans bulması iyice zora giren Samet Akaydın. Djiku transferi ve Becao'nun alınma ihtimalinin giderek güçlenmesi sonrası tecrübeli stopere yol göründü. Fanatik'teki habere göre, Samet'in yeni durağı bir Süper Lig takımı olacak. Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe, Samet'i versin; bugün alırım. Onun gibi stoperi nereden bulacağım? diyerek transfere yeşiş ışık yakmıştı. Haberin detayına göre Demirspor ile beraber Başakşehir, Samsunspor, Rizespor ve Eyüpspor da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.29 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe makul bir bonservis talep edecek. Sarı lacivertliler Samet için geçen sezon Demirspor'a 3.7 milyon euro ödemitşi. Samet, Jorge Jesus döneminde sık sık şans bulsa da performansı eleştiri toplamıştı.Tecrübeli savunmacı Fenerbahçe'de 23 kez forma giydi. Samet ile beraber Szalai'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. Macar oyuncuya Almanya'dan teklifler var yeni takımı Bundesliga'dan olacak. Fenerbahçe böylece stoper tandemini baştan kuracak.