Futbol Fenerbahçe'de sürpriz veda! Süper Lig ekipleri peşinde
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16 Temmuz 2023 - 10:34 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sürpriz veda! Süper Lig ekipleri peşinde

Futbol

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Fenerbahçe transferde adeta turbo modu açtı. Üst üste yeni oyuncularını getiren sarı lacivertlilerde ayrılıklar da olması kaçınılmaz. İsmail Kartal'ın raporuna göre gidecekler isimler netleşti.

16 Temmuz 2023 - 10:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe birçok yeni transfer takıma katıldı. Szymanski, Kent, Djiku, Dzeko, Umut Nayir ve son olarak Dusan Tadic, resmen sarı lacivertli formayı giyecek isimler oldu.

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Transferlerde sonrası Fenerbahçe'nin bazı isimlerle yolları ayırması bekleniyor. O isimlerden biri ise stoper rotasyonunda şans bulması iyice zora giren Samet Akaydın.

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Djiku transferi ve Becao'nun alınma ihtimalinin giderek güçlenmesi sonrası tecrübeli stopere yol göründü. Fanatik'teki habere göre, Samet'in yeni durağı bir Süper Lig takımı olacak.

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Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fenerbahçe, Samet'i versin; bugün alırım. Onun gibi stoperi nereden bulacağım?" diyerek transfere yeşiş ışık yakmıştı.

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Haberin detayına göre Demirspor ile beraber Başakşehir, Samsunspor, Rizespor ve Eyüpspor da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
29 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe makul bir bonservis talep edecek.

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Sarı lacivertliler Samet için geçen sezon Demirspor'a 3.7 milyon euro ödemitşi. Samet, Jorge Jesus döneminde sık sık şans bulsa da performansı eleştiri toplamıştı.

Tecrübeli savunmacı Fenerbahçe'de 23 kez forma giydi.

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Samet ile beraber Szalai'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. Macar oyuncuya Almanya'dan teklifler var yeni takımı Bundesliga'dan olacak. Fenerbahçe böylece stoper tandemini baştan kuracak.

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