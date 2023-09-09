Fenerbahçe'de transfer için Livakovic devrede! Yıldız ismi ikna edecek

Livakovic şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe’ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Geçen haftadan bu yana antrenmanlarımı %100 şekilde yapabiliyorum. Hocamız İsmail Kartal’a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi.”