Fenerbahçe'de transfer için Livakovic devrede! Yıldız ismi ikna edecek

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çekti. Transferde frene basmayan sarı-lacivertlilerde, transfer için takıma yeni katılan Dominik Livakovic devreye girdi. Fenerbahçe'nin daha önce transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Miguel Crespo, bu yaz transfer döneminde Braga ve Porto ile görüştü; ancak anlaşma sağlayamadı. Crespo son olarak Genoa ile masaya oturdu; ancak beklenen sonuç alınamadı. Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başladı. Bir yandan da 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Crespo'yu UEFA listesine ekledi. Fenerbahçe'de şimdi Crespo'yu kiralık gönderme fikrini değerlendiriyor. Portekizli oyuncuya Süper Lig'den iki talip çıktı. Antalyaspor ile Pendikspor, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Sarı-Lacivertililer'in, 6 numara transferini gerçekleştirdiği takdirde oyuncuyu Pendikspor'a kiralayabileceği öğrenildi. 2021-2022 sezon başında Estoril Praia takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 4 gol attı 5 de asist yaptı. Suudi Arabistan kulüpleri, devlet desteği sayesinde bu transfer dönemine damga vurdu. 1 milyar Euro’dan fazla transfer harcaması yapıldı. Kadrosunu Benzema, Kante, Fabinho gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Al-Ittihad’ın çarpıcı transferlerinden biri de Celtic’ten 29 milyon Euro’ya aldığı Jota’ydı. Ancak Portekizli oyuncu 2 ayda gözden düştü. Real Betis’ten stoper Luis Felipe’nin gelmesiyle birlikte Jota, yabancı kontenjanına takıldı. Al-Ittihad şimdi 24 yaşındaki oyuncuya kulüp arıyor. Suudi Arabistan ve Avrupa’da transfer döneminin bitmesi nedeniyle fazla bir seçenek yok. Fenerbahçe, aslında hücum hattına takviye yapmayı planlamasa da Jota’nın kiralık olarak önerildiği öğrenildi. Üstelik maaşını da Al-Ittihad karşılayacak. Liglere verilen milli aranın ardından, yoluna Antalyaspor maçıyla devam edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kalede seçimini yaptığı ortaya çıktı. Altay’ın yerine şans bulduğu dönemde başarılı performans gösterse de artık İrfan Can Eğribayat kulübeye çekilecek ve sarı-lacivertlilerin birinci file bekçisi Dominik Livakovic sahne alacak. Bu gelişmenin yanında Hırvat kaleci ülke basınına verdiği röportajda, İsmail Kartal’a teşekkür etti. Livakovic şu ifadeleri kullandı:“Fenerbahçe’ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Geçen haftadan bu yana antrenmanlarımı %100 şekilde yapabiliyorum. Hocamız İsmail Kartal’a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi.” Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe, 6 numara transferinde dikkatini iki Hırvat oyuncuya, Josip Misic ve Mario Pasalic’e çevirmişti. Dinamo Zagreb, Misic’i satmayacağını kesin bir dille iletince rota Pasalic’e çevrildi. Atalanta’da bu sezon 11’deki yerini kaybeden ve kulübeye mahkum olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalar devam ediyor. Pasalic, bu transfer döneminin ilk haftalarında Fenerbahçe’den gelen bir teklifi geri çevirmişti. Ancak o dönemde, Atalanta’daki formasını kaybedeceğini bilmiyordu. Ayrıca Sarı-Lacivertliler’in bu kez önemli bir kozu daha var: Dominik Livakovic... Yıldız kaleci, şu anda Pasalic ile birlikte Hırvatistan Milli Takımı’nın kampında bulunuyor. Livakovic’in, vatandaşını ikna etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. 28 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğu ve iddialı bir projeye başladığını anlatıp, İstanbul’un güzelliklerinden bahsederek Pasalic’i Sarı-Lacivertliler’e katılmaya davet ettiği belirtildi. Başarılı orta saha oyuncusunun kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yakabileceği kaydedildi. Mario Pasalic, Atalanta’da sezonu yedek kulübesinde geçirmektense bu sezon Fenerbahçe’de oynayıp, mutlu olması halinde bonservisiyle birlikte transfer olabilir. Yönetim de Hırvat yıldıza cazip bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.