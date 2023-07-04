Fenerbahçe'nin istediği Merih Demiral'ın yeni durağı netleşiyor

Atalanta ile Merih Demiral'ın yolları ayrılabilir. Geçen sezon 21 milyon euro ödenerek Juventus'tan alınan Merih, maddi kaynak yaratmak isteyen Atalanta tarafından satış listesine konuldu. Merih'ten ciddi bir bonservis bekleyen Atalanta, taliplerden gelecek teklifleri bekliyor. Önceki günlerde Fenerbahçe'nin de Merih için nabız yokladığı ancak yüksek beklenti nedeniyle geri adım attığı öğrenilmişti. Ali Koç ve İsmail Kartal'ın Merih'i arayıp ikna etmeye çalıştığı ve Kartal'ın Gel kaptan ol, beraber şampiyonluk yaşayalım dediği bildirilmişti.Koç ise, Eski anlaşmazlıkları unutalım, yeni bir sayfa açalım ifadelerini kullandığı yazılmıştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Merih için Atalanta ile görüşecek. Stoper arayan Inzaghi ve ekibi, ligden şampiyonluk hedefliyor.Merih'in milli takımdan arkadaşı Hakan Çalhanoğlu da Inter forması giyiyor. Merih'in de Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti olan ve Serie A'nın zirveye oynayan kulüplerinden Inter'e sıcak baktığı bildirildi. 25 yaşındaki milli stoper geçen sezon Atalanta'da 28 maça çıkmış ve düzenli forma giymişti. Atalanta kariyerinde 70 maçı olan Merih 3 gol 3 asist üretti. Daha önce İtalya'da Sassuolo ve Juventus formaları da giyen oyuncu Serie A'da 91 kez sahaya çıktı.