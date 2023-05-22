Fenerbahçe'nin öncelikli 3 hedefi belli oldu! Jesus kalsa da gitse de alınacaklar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Jorge Jesus ve ekibinin mevcut raporları doğrultusunda zayıf bölgelerini belirleyen Fenerbahçe, bir sonraki sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına başladı. Jesus'un kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da, transferle ilgilenen yetkililer hiçbir hocanın hayır diyemeyeceği 3 isme öncelik verdi. Sarı lacivertliler ilk temaslara da Trabzonspor maçında başladı. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Trabzonspor maçına Herve Zaha davetliydi. Wilfried Zaha'nın ağabeyi olan Herve, kulübün davetlisi olarak Ülker Stadı'ndaydı. Crsytal Palace forması giyen Zaha için Fenerbahçe'nin ciddi bir ilgisi var. Fenerbahçe'de bir diğer hedef ise Dominik Livakovic. Oyuncu tarafından da doğrulanan görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ı şampiyonluğa oynayacak bir takım için yetersiz gören teknik heyet, üst düzey bir kaleci arıyor. Livakovic için Dinamo Zagreb 10 milyon euro istiyor ve Hırvat eldivene Fenerbahçe dışında da birçok talip var. Livakovic, 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Hırvatistan'ın öne çıkan performanslarından birini göstermişti. Sarı lacivertlilerin son hedefi ise Ryan Kent. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşıldı ancak son bir onaya ihtiyaç duyuluyor. 30 yaşındaki hücumcu için ya Jesus ya da yeni gelecek teknik adamın son kararı vermesi istenecek. Glasgow Rangers'ta oynayan oyuncu, Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyor. Kent, Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde diğer teklifleri değerlendirecek.