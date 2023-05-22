Fenerbahçe'nin öncelikli 3 hedefi belli oldu! Jesus kalsa da gitse de alınacaklar

Fenerbahçe'de bir diğer hedef ise Dominik Livakovic. Oyuncu tarafından da doğrulanan görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ı şampiyonluğa oynayacak bir takım için yetersiz gören teknik heyet, üst düzey bir kaleci arıyor.