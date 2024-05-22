Fenerbahçe'nin yeni bir hayali var! Bu senaryo çıldırtır, çifte şampiyonluk

Derbi zaferiyle morali tavan yapan Fenerbahçe’nin yeni bir hayali var. Bu öyle bir hayal ki, 26 Mayıs’ı kulüp tarihinin en özel günü kılabilir. Sarılacivertlilerin, pazar günü çifte şampiyonluk yaşama ihtimali bulunuyor. Ligin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konya’ya yenilir, Fenerbahçe ise taraftarı önünde İstanbulspor’u mağlup ederse son iki haftaya 6 puan geride girdiği ligi ikili averaj üstünlüğüyle şampiyon tamamlayacak. Kanarya, aynı gün Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan EuroLeague’de de şampiyonluk yaşayabilir. Fenerbahçe Beko, 24 Mayıs’ta Berlin’de oynanacak Dörtlü Final’de Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak. Sarılacivertliler, Yunan rakibini elerse 26 Mayıs’ta Real Madrid- Olympiakos eşleşmesinin galibiyle 2. EuroLeague şampiyonluğu için kapışacak. Kısacası Kanarya, aynı gün hem ulusal liginde hem de Avrupa’da şampiyonluk kupasını kaldırıp dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atabilir. Bu senaryo gerçekleşir mi bilinmez ama olması durumunda taraftarın sevinçten çılgına döneceği kesin. İstanbulspor karşısında farklı galibiyet hedefleyen Fenerbahçe’de gözler Dzeko’nun üzerinde olacak. Derbide yedek kalan Boşnak forvet, Batshuayi’nin cezalı olması nedeniyle 11’e dönecek. 38 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında 3 gol gerisinde olduğu Icardi’yi yakalayıp geçmeye çalışacak. Dzeko, ligde Pendik ve Konya maçlarında hat-trick yapmıştı. Batshuayi, bu sezon her ne kadar Dzeko’nun gölgesinde kalsa da gelen fırsatları iyi kullandı. Görev yaptığı tüm kulvarlarda 41 maçta 22 gol ve 1 asist üreten Belçikalı forvet, yönetimden haber bekliyor. Sarı-lacivertliler, Batsman ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıl, sezon sonu bitecek. Yönetim, performansından memnun kalınan 30 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbinin ardından taraftara çağrıda bulunmuştu. Taraftarı şampiyonluk maçına davet eden Kartal’ın bu çağrısı karşılık bulacak. Sarılacivertliler, İstanbulspor maçında Ülker Stadı’nı hınca hınç doldurmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, olası şampiyonluk halinde bu özel ana tanıklık etmek istiyor. Fred, derbide gösterdiği çok özel performansla bir kez daha taraftarın gönlünde taht kurdu. Partneri Djiku’nun 21. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından orta sahada tüm yükü üstlenen Brezilyalı futbolcu, adeta Galatasaray’a tek başına geçit vermedi. Sambacının bu sezonki istatistikleri ise göz kamaştırıyor. Ligde forma giydiği 34 maçta 3 gol kaydeden Fred, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı ve bu istatistiği kendi yarı sahasında yüzde 91’e çıkardı. 31 yaşındaki futbolcu maç başına 4.6 ikili mücadele kazandı. 8 asisti bulunan yıldız isim ayrıca maç başı ortalama 1.3 kilit pas verdi. Fenerbahçe, Fred’in ligde oynadığı 24 maçta 21 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe’de derbinin ardından futbolculara verilen iki günlük için bugün bitecek. Sarı-lacivertliler, yapacağı antrenman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal da saat 15.00’te basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Fenerbahçe Kulübü, yeni bir açıklama yaptı. Gündemin iki günde garipleştiğini belirten kulüp, “Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçe’mizin galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile ‘gerçek hak edeni’ tüm Türkiye’ye göstermiştir” ifadelerine yer verdi.