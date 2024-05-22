Fenerbahçe'nin yeni bir hayali var! Bu senaryo çıldırtır, çifte şampiyonluk

GERÇEK HAK EDENİ GÖRDÜLER! Fenerbahçe Kulübü, yeni bir açıklama yaptı. Gündemin iki günde garipleştiğini belirten kulüp, “Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçe’mizin galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile ‘gerçek hak edeni’ tüm Türkiye’ye göstermiştir” ifadelerine yer verdi.