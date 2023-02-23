Fenerbahçe'ye 'yağlı' forvet! Lucas Moura olmazsa sırada o var

Fenerbahçe iki defa uzatılan transfer sezonunu en az bir yıldız transferi yaparak bitirmek istiyor. Chelsea'den Pierre Emerick Aubameyang ve Tottenham'dan Lucas Moura için bastıran sarı lacivertlilerde bir hedef daha ortaya çıktı. İngiltere'den 3 hedef belirleyen yönetim, 5 Mart'a kadar adı geçen yıldızlardan birini bitirmeye odaklandı. Lucas Moura'ya 3 yıllık sözleşme önerecek olan Fenerbahçe, 2.5 milyon euro da maaş teklif edecek.Ancak Moura'nın yedeği de yine İngiltere'de bulundu. Daha önce Barcelona forması de giyen ve şu an Wolverhampton'da oynayan Adama Traore için nabız yoklanıyor. 27 yaşındaki oyuncu için makul bir bonservis bedeli ödemeye hazır olan Fenerbahçe, Wolves yönetimi ile temasta. Sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında oynayabilen, piyasa değeri 15 milyon Euro olan Adama Traore, Barcelona, Aston Villa ve Middlesbrough formaları da giydi. Bu sezon Wolves formasını 26 kez terleten oyuncu 2 gol 1 asistle oynuyor. Traore geçtiğimiz sezonlarda maçlardan önce rakip savunmalara karşı aldığı ilginç bir önlemle gündeme gelmişti. Sürati ve gücüyle tanınan Traore, kollarına bebek yağı sürerek rakiplerinin onu tutmasını zorlaştırıyor. 2018 yazında Middlesbrough'dan 20 milyon euro'ya Wolves'a gelen Traore, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Barcelona forması giymişti. Barca'nın bonservisini almadığı oyuncu, İngiltere'ye geri döndü. Traore altyapısını da Barcelona'da aldı ve 2004-2013 yılları arasında Katalan devinin alt yaş kategorilerinde oynadı.O dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mali asıllı İspanyol hücumcu, beklenen patlamayı yapamadı. Traore İspanya Milli Takımı'nın formasını ise 8 kez terletti ve gol sevinci yaşayamadı. Oyuncunun Wolves ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.