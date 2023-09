Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde üçüncü kez iki farklı geri düştüğü bir maçta mağlup olmaktan kurtuldu.

2-2 vs Kopenhag (Eylül 2023)

3-2 vs Real Madrid (Mart 2001)

2-2 vs Hertha (Eylül 1999)