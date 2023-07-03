Galatasaray 5 günde 3 imza attırabilir! Kritik tarih

Transfer sezonu 26 Haziran'da resmen açılmıştı. Galatasaray şimdiye dek birçok oyuncuyla anılsa da henüz Kaan Ayhan dışında resmi bir imza gelmedi. Kaan ise halihazırda takımdaydı ve zorunlu opsiyonu kullanıldı. Galatasaray'ın 8 Temmuz tarihinde başlayacak ilk kamp dönemine kadar bazı isimleri bitirmek istediği öğrenildi. İlk etapta 3 bölgeye transfer planlayan sarı kırmızılılarda sol bek, orta saha ve forvet konusunda ciddi gelişmeler yaşanabilir. 5 gün içerisinde sol beke Angelino veya Rogerio; orta sahaya Paredes ve forvete Icardi veya Andre Silva, Dembele ve Zapata üçlüsünden biri gelebilir. Avusturya kampı 8 Temmuz'da başlayacak ve yönetim bu tarihe kadar transferleri yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.Bitmeye en yakın ismin ise Paredes olduğu bildirildi. PSG ile 4 milyon euro'ya yakın bir bonservis üzerinde anlaşan Galatasaray, oyuncuya da 3 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro net ücret ödeyecek.