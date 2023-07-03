Futbol Galatasaray 5 günde 3 imza attırabilir! Kritik tarih
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03 Temmuz 2023 - 09:10 | Son Güncelleme:

Galatasaray 5 günde 3 imza attırabilir! Kritik tarih

Futbol

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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşansa da henüz resmiyete dökülen bir isim olmadı. Yönetimin en büyük hedefi ise 8 Temmuz tarihine kadar bazı oyuncuları takıma katmak.

03 Temmuz 2023 - 09:10 | Son Güncelleme:
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Transfer sezonu 26 Haziran'da resmen açılmıştı. Galatasaray şimdiye dek birçok oyuncuyla anılsa da henüz Kaan Ayhan dışında resmi bir imza gelmedi. Kaan ise halihazırda takımdaydı ve zorunlu opsiyonu kullanıldı.

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Galatasaray'ın 8 Temmuz tarihinde başlayacak ilk kamp dönemine kadar bazı isimleri bitirmek istediği öğrenildi. İlk etapta 3 bölgeye transfer planlayan sarı kırmızılılarda sol bek, orta saha ve forvet konusunda ciddi gelişmeler yaşanabilir.

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5 gün içerisinde sol beke Angelino veya Rogerio; orta sahaya Paredes ve forvete Icardi veya Andre Silva, Dembele ve Zapata üçlüsünden biri gelebilir.

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Avusturya kampı 8 Temmuz'da başlayacak ve yönetim bu tarihe kadar transferleri yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.
Bitmeye en yakın ismin ise Paredes olduğu bildirildi.

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PSG ile 4 milyon euro'ya yakın bir bonservis üzerinde anlaşan Galatasaray, oyuncuya da 3 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro net ücret ödeyecek.

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