Galatasaray açık favori Beşiktaş çıkış arıyor

11 MİLYARLIK KAPIŞMA İki ezeli rakip, dev bütçeleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray ile Beşiktaş’ın toplam kadro değeri yaklaşık 11 milyar TL. Transfermarkt verilerine göre Cim Bom, 236 milyon euro ile Türkiye’nin en değerli kadrosuna sahip. Kartal ise 129 milyon euro ile bu alanda üçüncü sırada bulunuyor. Tete, derbide forma giymesi halinde 24 milyon euro ile sahanın en pahalı yıldızı olacak. Ndombele 21, Icardi ile Zaha ise 20 milyon euro piyasa değerine sahip. Beşiktaş’ta Amartey, 12 milyon euro ile zirvede yer alırken onu 8.5 milyon euroluk değeriyle Rashica takip ediyor.