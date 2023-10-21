Galatasaray açık favori Beşiktaş çıkış arıyor

FAIK GÜRSES: Taraftarlar Seyrantepe’de olacak. Orada da ‘Yönetime istifa’ sesleri olacak muhtemel. Ancak Beşiktaş yenilirse başkanın istifa etmesini bekleyenler çoğunlukta olur. Zaten olağanüstü kongreye gidilecek. Orada kaç aday çıkar, ona bakacağız. Kriz yaşayan ekiple, favorinin karşı karşıya geleceği maçta her daim favori kazanamıyor. Beşiktaş, Burak Yılmaz’la daha çok kazanmaya yakın. Kaybetse de aralık ayında neler olacak görecek. MEHMET COŞKUNDENIZ: Kadro kalitesi, bitirici ayakları ve elbetteki iki sezondur takımın başında bulunan Okan Buruk ile Galatasaray, birkaç adım önde. Beşiktaş ise hem yönetimsel hem de teknik olarak krizde. Takımın başında daha bu sezon teknik adamlığa başlamış olan Burak Yılmaz var. Bu bir dezavantaj gibi görünüyor ama Burak Yılmaz bunu avantaja çevirebilir. Bu derbiyi kazanırsa, kendisini hem oyunculara hem de camiaya kabul ettirir. GÜNEY ÖZTÜRK: Golcülerin maçı olacak. İlk bakışta kendi sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını da kazanan Galatasaray, galibiyete yakın gözüküyor. Ancak Şenol Güneş’in ayrılmasından sonra görevi devralan Burak Yılmaz ile Beşiktaş’ın yeni bir ivme ve moral kazandığını da unutmayalım. Galatasaray’ın silahları Icardi, Kerem ve Zaha. Kartal ise Aboubakar’ın müthiş kafa ve ayak vuruşları yeteneği ile Cenk’in golcü kimliğine güveniyor. Sezonun nefes kesmeye aday maçı bence. Galatasaray evinde oynuyor ancak Beşiktaş taraftarının statta olduğunu hatırlatmak isterim. ŞORAY UZUN: Derbiyi Galatasaray kazanır. Kendi evinde oynayacak olması çok büyük bir avantaj. Bir diğer avantajı da; rakibine kıyasla kaybedecek pek bir şeyinin olmaması. Üzerindeki baskı da rakibine kıyasla yok denecek kadar az. Yine de bu bir derbi. Hiçbir sonuç sürpriz olmaz. FAIK GÜRSES: “Sezon bitsin bende ne deliller var” cümlesinden hareketle buralara kadar geldik. Enterasandır, Galatasaray ve Fenerbahçe didişiyor, kabak Beşiktaş’ın başına patlıyor. TFF; onun adamı, bunun yandaşını ortaya çıkartıp işine son vermezse başına iş alır. TFF Başkanı “Temiz Eller Operasyonu” ile bu iddialara nokta koymalı. Bence iş, bir savcı tarafından çorap söküğü gibi çözülmeli. Bu işi çözecek çok savcı var. Kim korkar hain kurttan. MEHMET COŞKUNDENIZ: Erden Timur’un iddiası ortalığı karıştırdı ama henüz kanıtlanmadı. Hem Sayın Lale Orta hem de Sayın Ali Koç iddiayı reddetti. Şimdi ya Erden Timur iddiasını kanıtlayacak ya da federasyon çıkıp bir açıklama yapacak. Farz edelim ki; iddia doğru. Peki Fenerbahçe bundan bir avantaj sağlamış mı? Sonuç olarak ne elde edilmiş? Skandaldır doğru, ama ortalığı yangın yerine çevirecek bir olay da değildir. ŞORAY UZUN: Oldum olası şu; ‘Konuşursam yer yerinden oynar’ lafına tilt olurum. Konuş be kardeşim! Kimin elinde ne belge, görüntü varsa paylaşsın. TFF de gereğini yapsın. Kime ne olursa da olsun. Şeffaflık olursa bir sorun yaşamayız. Herkes konuşuyor, yetkililer susuyor. GÜNEY ÖZTÜRK: VAR mı yok mu? Ezeli iki rakip bu kez sahada değil, masa başında kapışıyor. İlginç. Erden Timur’un iddiaları ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe Başkanı da büyük tepki gösterdi. Ama aradan 10 gün geçmesine rağmen ortaya çıkan bir belge olmadığı gibi federasyondan da tık yok. Tartışmalar ise tam gaz sürüyor. Federasyon duruma el atıp polemiklere son vermezse iş büyüyerek kalan maçlara şaibe düşürür. Galatasaray adına derbide gözler Icardi’nin üzerinde olacak. Bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen Arjantinli yıldız, 14 maçta 12 kez fileleri sarstı. Derbilerde 8 golü bulunan Icardi, bu maçta da gol sevinci yaşarsa Hagi’yi geride bırakacak ve derbilerde Galatasaray’ın en çok gol atan yabancı futbolcusu olarak rekorun sahibi olacak. Ligde oynadığı son 4 maçta da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, bugün dalya diyecek. 31 yaşındaki Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı forma altında 100. resmi maçına çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, derbide Aboubakar’a çok güveniyor. Yılmaz, tüm takımdan forvet hattında yıldız oyuncuyu paslarıyla beslemelerini istedi. Sarı-kırmızılılar, 23 Ocak 2011’de ilk resmi maçını oynadığı yeni mabedi Rams Park’ta bugün üçüncü kez dalya diyecek. Beşiktaş derbisi, bu statta Galatasaray’ın oynadığı 300. resmi karşılaşma olarak kayıtlara geçecek. İki ezeli rakip, dev bütçeleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray ile Beşiktaş’ın toplam kadro değeri yaklaşık 11 milyar TL. Transfermarkt verilerine göre Cim Bom, 236 milyon euro ile Türkiye’nin en değerli kadrosuna sahip. Kartal ise 129 milyon euro ile bu alanda üçüncü sırada bulunuyor. Tete, derbide forma giymesi halinde 24 milyon euro ile sahanın en pahalı yıldızı olacak. Ndombele 21, Icardi ile Zaha ise 20 milyon euro piyasa değerine sahip. Beşiktaş’ta Amartey, 12 milyon euro ile zirvede yer alırken onu 8.5 milyon euroluk değeriyle Rashica takip ediyor. İki takım tarihlerinde 354. kez karşılaşacak. Cim Bom, galibiyetlerde 125-114 üstün, 114 maç ise berabere bitti. Aslan evinde 80 kez sahadan zaferle ayrılırken Beşiktaş; 32 maç kazandı, 56 maçta ise denge bozulmadı. Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısına bir rekora ortak olmak için çıkacak. Genç teknik adam, siyah-beyazlıları yenmeleri halinde iç sahada üst üste 5. derbi zaferini yaşayacak ve Fatih Terim’i bu istatistikte yakalayacak Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Timur’un, Futbol Disiplin Talimatı’nın 36 ve 38. maddelerinden tedbirsiz olarak sevk edildiği belirtildi. Derbi öncesi Galatasaray’da eksik oyuncu bulunmazken Ziyech’in durumu belirsiz. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalar başlayan Faslı yıldızın maça yedek soyunması bekleniyor. Milli takımlarından dönen Zaha ile Sanchez ile tek idmanla derbiye çıkacak. Adı Beşiktaş ile anılan Igor Tudor'un derbiyi izlemek üzere İstanbul'a gelmesi birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Beşiktaş yönetimi konuyla ilgili net bir açıklama yayımladı: Igor Tudor'un kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla ilgili haberler tamamen asılsızdır. Derbi öncesi Beşiktaş’ta sakat futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Bailly, Salih ve Umut Meraş, kadroda yer almadı. Emrecan ile Tayyip Talha’nın da uzun süreli sakatlıkları sürüyor. Kaleci Mert ile Masuaku ise derbi kadrosunda kendilerine yer buldu Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 6 derbide Galatasaray’ı yenemedi. Kartal, rakibini dış sahada en son 27 Şubat 2017’de Talisca’nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, bu kötü seriye bugün son vermek istiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den derbinin hakemi Halil Umut Meler hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Çebi, yapay zekaya göre maça Ali Şansalan’ın atanacağını ancak Erden Timur’un bu ismi dile getirerek Meler’in atanmasını sağladığını söyledi. Çebi, “Halil Umut Meler’in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz. Federasyondan Galatasaray’a bir bilgi akışı var. Erden Timur’un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan’ın ismini kullanması tesadüf olamaz. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır” de Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson, 5 maç aradan sonra formasına kavuşacak. Burak Yılmaz, en son 21 Eylül’deki Club Brugge maçında görev yapan Portekizli futbolcuyu eski takımına karşı ilk 11’de sahaya sürecek.