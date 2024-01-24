Galatasaray düğmeye bastı! Premier Lig yıldızı için harekete geçildi

Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek, orta saha ve sağ bek bölgelerine takviye yapmaya hazırlanıyor. Orta sahada 8 ve 10 numaralı pozisyonlar için görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar’ın rotayı İngiltere’ye çevirdiği ortaya çıktı. İngiliz gazetelerinde yer alan iddiaya göre Cim Bom, Manchester United forması giyen Christian Eriksen’le ilgileniyor. Sadece forvet arkasında değil, merkezde oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı yıldıza kiralama teklifi yapıldığı ancak United’ın Galatasaray’a ret cevabı verdiği belirtiliyor. Buna karşın Sarı- Kırmızılılar’ın Eriksen’e olan ilgisinin sürdüğü, hatta tecrübeli oyuncuyla birkaç pozitif görüşmenin gerçekleştiği de gelen haberler arasında. Ada basınına göre Galatasaray, Eriksen için yeni bir teklif paketiyle Manchester United’ın kapısını çalacak. Cim Bom’un bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama formülü önereceği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk’un Eriksen hamlesiyle hem Mertens’in hem de Ndombele’nin oynadığı pozisyonları güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.