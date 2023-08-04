Galatasaray ekside! İki yıldızdan biri gidecek: İşte ihtimaller

Galatasaray'da oyuncu satışına bir süredir sıcak bakılmıyordu. Maddi problemler, sponsor imzalarıyla çözülmüştü. Ancak sponsorlukların çözemediği tek konu var: FFP. Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray FFP'de 14 milyon euro ekside. Gelir-gider dengesini tutturmak ve ceza almamak için oyuncu satışı yapması gereken sarı kırmızılılar, kasaya en az 14 milyon euro'luk bir satış koymak zorunda. Haberin detayında bu hedef için iki isim belirlendiği öğrenildi: Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson. İlk tercih Nelsson'un tutulup Zaniolo'nun satılması. Zaniolo önceki gün oynanan Zalgiris maçının kadrosunda yer almamıştı. Hakkında transfer iddiaları nedeniyle kadroda olmadığı yazan Zaniolo'nun ufak bir sakatlığı olduğu öğrenilmişti. Zalgiris maçındaki yokluğu transferle ilgili olmamasına rağmen Zaniolo, 30 milyon euro civarında bir teklif gelirse kesin olarak satılacak. İtalyan yıldız için başta Juventus olmak üzere bazı Avrupa takımlarının ilgisi var. Ayrıca Arap kulüpleri de oyuncuyu takipte. Galatasaray 15 milyon euro yatırım yaptığı Zaniolo'yu iyi bir bedeller elden çıkarıp FFP'yi çözmek istiyor. Zaniolo değerini bulamazsa sıra Nelsson'a gelecek. Danimarkalı stoperin 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyen olmamıştı. Sevilla, Tottenham ve Atalanta gibi kulüplerin Nelsson'a ilgisi var ancak teklifler 15 milyon euro civarında kalıyor. Galatasaray, 20 milyon euro'yu geçen bir teklif olursa masaya oturacak. İki yıldızdan birinin gitmesi halinde Galatasaray, 14 milyon euro'luk açığı kapatıp arta kalan parayı yine transferde değerlendirecek.