Galatasaray ekside! İki yıldızdan biri gidecek: İşte ihtimaller

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray FFP'de 14 milyon euro ekside. Gelir-gider dengesini tutturmak ve ceza almamak için oyuncu satışı yapması gereken sarı kırmızılılar, kasaya en az 14 milyon euro'luk bir satış koymak zorunda.