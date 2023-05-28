Futbol Galatasaray eski Beşiktaşlı oyuncunun peşinde
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28 Mayıs 2023 - 08:49 | Son Güncelleme:

Galatasaray eski Beşiktaşlı oyuncunun peşinde

Futbol

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Galatasaray yeni sezonda da uygulanmaya devam edecek olan yerli zorunluluğundan ötürü kadrosuna Türk statüsünde oynayacak isimler arıyor. Arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota eski bir Beşiktaşlı oyuncuya çevrildi.

28 Mayıs 2023 - 08:49 | Son Güncelleme:
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Galatasaray yeni sezonda kadrosundaki yerli kalitesini artırmak istiyor. Özellikle kaleci bölgesinde güvenebileceği bir Türk oyuncu arayan Galatasaray, Muslera'yı yedeklemeyi amaçlıyor.

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Kaleci arayışında olan Galatasaray'da gündeme son olarak Günay Güvenç geldi. 

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Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ara Transfer döneminde de Sarı-kırmızılı kulüple ismi geçen deneyimli kaleci için girişimler başladı.

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Deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki kaleci, kulübüyle görüşmek için kısa süre içerisinde Gaziantep'e gidecek.

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Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Günay, 2013 yazında Beşiktaş ile ülkemize gelmişti. Günay Güvenç'in Gaziantep FK ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.

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