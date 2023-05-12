Galatasaray gözünü Fransa'ya dikti: 3 büyük beklenti!

Mauro Icardi için bir süredir PSG'nin bonservis beklentisini düşürmeye çalışan yöneticiler, Arjantinli oyuncuyu da takımda kalması için ikna etmeye çabalıyor.

Icardi'nin kalmasından bağımsız olarak bir bomba forvet transferine daha imza atmak isteyen Galatasaray'da hedef belirlendi.