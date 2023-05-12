Galatasaray gözünü Fransa'ya dikti: 3 büyük beklenti!

Galatasaray'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak hedefleniyor. Uzun süredir hasret kalınan Devler Ligi'ne uygun bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, gözünü Fransa'ya dikmiş durumda. Mauro Icardi için bir süredir PSG'nin bonservis beklentisini düşürmeye çalışan yöneticiler, Arjantinli oyuncuyu da takımda kalması için ikna etmeye çabalıyor.Icardi'nin kalmasından bağımsız olarak bir bomba forvet transferine daha imza atmak isteyen Galatasaray'da hedef belirlendi. Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon'dan ayrılacak olan Moussa Dembele ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Fransız forvet için daha önce de girişimler olmuş ancak oyuncu Lyon'da kalmıştı. Galatasaray önümüzdeki sezon 14 yabancı ve ilk 11'de yabancı sınırı olmaması halinde forvet hattını Icardi, Dembele ve Mostafa Mohamed (Nantes'ın almaması halinde) ile kurmak istiyor. Galatasaray'ın Fransa'daki bir diğer hedefi ise Renato Sanches. PSG forması giyen Portekizli orta saha, Lucas Torreira ile beraber oynayacak şekilde düşünülüyor. Torreira'nın gitmesi halinde ise Sanches, onun alternatifi olacak. Böylece sarı kırmızılılar Dembele, Sanches ve Icardi için bu yaz büyük mesai ayıracak gibi görünüyor. Fransa'da ciddi çaba harcayan transfer ekibi, iyi haberlerle dönmek istiyor.