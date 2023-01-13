Icardi transferinde 'Guiza' detayı! Tüm imkanlar zorlanacak
Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki ilişki gün geçtikçe ısınıyor. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arjantinli oyuncu, derbideki 25 dakikalık performansıyla da büyük takdir toplamıştı. Yönetim, fırsat olarak gördüğü Icardi'yi takımda tutmak için fedakarlığa hazır.
Galatasaray'da yönetim, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için tüm imkanları seferber edecek. PSG'nin 13 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Arjantinli golcü bütçe ayrılacak.
Yönetim kurulu üyeleri Mostafa Mohamed ve Morutan'dan gelecek parayla beraber kişisel kefaletler kullanarak Icardi'nin bonservisine bütçe ayıracak.
Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, yönetim Icardi'nin bonservisini alma konusunda ortak görüşte ve birçok isim cebinden para koymaya hazır.
PSG'nin 15 milyon euro'luk beklentisini karşılamak için sınırlar zorlanacak.
29 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisiyle Galatasaray'a gelmesi ise Süper Lig için yeni bir rekor olacak. Eğer bahsi geçen 15 milyon euro ödenirse, Fenerbahçe'ye ait olan "Süper Lig'in en pahalı transferi" rekoru kırılacak.
Fenerbahçe, Guiza'ya 14 milyon euro ödemişti.