Icardi transferinde 'Guiza' detayı! Tüm imkanlar zorlanacak

Galatasaray'da yönetim, Mauro Icardi'yi takımda tutmak için tüm imkanları seferber edecek. PSG'nin 13 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Arjantinli golcü bütçe ayrılacak.

Yönetim kurulu üyeleri Mostafa Mohamed ve Morutan'dan gelecek parayla beraber kişisel kefaletler kullanarak Icardi'nin bonservisine bütçe ayıracak.