Galatasaray orta saha için gözünü kararttı: Hedefte 3 dünya yıldızı

Galatasaray geçen sezon orta sahasıyla dikkat çekmiş ve ligde fark yaratmıştı. Lucas Torreira ve Sergio Oliveira ile orta sahanın göbeğinde önemli işler yapan Galatasaray, bu sezon taktiğini çeşitlendirmek istiyor. Özellikle Oliveira'nın fiziksel ve defansif handikapı nedeniyle bazen zorluk yaşayan sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un da onayıyla hedeflerini belirledi. Önceliği Manchester United'tan Fred olan Galatasaray, yıldız oyuncu için İngiliz deviyle bonservis konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor. Erden Timur'un her zamanki gibi bizzat devrede olduğu transfer için Galatasaray, 7-8 milyon euro civarında bir teklif iletmişti. Ancak United'ın beklentisinin 15 milyon euro civarında olması transferi sekteye uğrattı. Görüşmeler sürse de Galatasaray, İngiliz ekibini ikna edememe durumuna karşı seçeneklerini hazırladı. Fanatik'teki habere göre sarı kırmızılıların ilk alternatifi Tottenham'dan Ndombele. Fransız orta saha için nabız yoklandı. Haberin detayına göre taraflar 8-10 milyon euro bonservis konusunda mütabık kaldı. Ayrıca Ndombele'nin de Galatasaray'a zorluk çıkarmadan evet demesi bu transferin ihtimalini daha da artırdı. Galatasaray Fred ve Ndombele haricinde bir süredir Leandro Paredes ile de temas halinde. Bu üç isimden gerçekleşmesi en düşük ihtimalli isim Paredes.Arjantinli, uzun süredir Galatasaray'a dönüş yapmadı ve 5 büyük ligden birinde kalmak istiyor. Galatasaray, ilerleyen günlerde United ile gelişecek sürece göre Fred veya Ndombele transferlerinden birinde önemli gelişmeler yaşacak. Sarı kırmızılılar Sergio Oliveira'yı ise yeni sezonda hamle oyuncusu olarak kullanacak. Özellikle öne geçilen maçlarda topu ayağında tutmak veya çok kapanan savunmaları kilit pasla açmak konusunda Oliveira, Buruk'un elini rahatlatacak. Buruk'un yeni orta sahasından beklediği asıl konu ise tempo ve oyunun iki yönünü de oynayabilmesi olacak.