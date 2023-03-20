Galatasaray Rashica için çözüm arıyor! Zaniolo formülü

Galatasaray ise Norwich'i ikna etmek için bir kez daha harekete geçti. Fanatik'teki habere göre, 26 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro ödemek isteyen Galatasaray, pazarlıklara başladı. İngiliz ekibinin ise 8 milyon euro istediği iddia ediliyor.