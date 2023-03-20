Galatasaray Rashica için çözüm arıyor! Zaniolo formülü

Galatasaray'da Milot Rashica nedeniyle hem sevinç hem de endişe yaşanıyor. Kosovalı oyuncunun yükselen form grafiği sevinç yaratırken, sözleşmesinde satın alma opsiyonu olmaması ise endişe uyandırdı. Teknik heyetin takımda kalmasını istediği Rashica için yönetime rapor gitti. Erden Timur ve transfer ekibi, rapor doğrultusunda Norwich cephesinden nabız yokluyor. Rashica'ya geçtiğimiz yıl 11 milyon euro ödeyen Norwich, küme düşünce oyuncuyu kiralık olarak elden çıkarmıştı. Premier Lig'e döndüğü takdirde Rashica'yı elinde tutmak isteyen Norwich, bu nedenle Galatasaray'a satın alma opsiyonu vermemişti. Galatasaray ise Norwich'i ikna etmek için bir kez daha harekete geçti. Fanatik'teki habere göre, 26 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro ödemek isteyen Galatasaray, pazarlıklara başladı. İngiliz ekibinin ise 8 milyon euro istediği iddia ediliyor. Sarı kırmızılıların devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun satışından gelecek parayı ise Rashica'da kullanacağı tahmin ediliyor. İtalyan basınında Zaniolo'nun 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olacağı yazılıyor. Bu paranın bir kısmı Rashica'da kullanılacak. Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Rashica 4 gol 4 asistlik katkı sağladı. Oyuna da büyük hareketlilik ve çeşitlilik kazandıran Kosovalı, Okan Buruk'un favorilerinden biri.