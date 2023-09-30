Galatasaray ve Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor! İşte şampiyonu belirleyecek maçlar

ŞORAY UZUN: O ‘fantastik’ penaltıya başta ben de bir tepki gösterdim ama sonra kendime kızdım. Ne var yani denenemez mi? Sonuçta futbol seyirlik bir oyun değil mi? Icardi boş kaleye vurabilseydi dünya çapında konuşulmaz mıydı (hoş yine konuşuldu ya). O deneme gol olsaydı başka takımlara karşı da denerlerdi ama şimdi afişe oldular. Buna rakibi küçümseme demeyelim de kendine güvenme diyelim.