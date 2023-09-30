Galatasaray ve Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor! İşte şampiyonu belirleyecek maçlar

Liderlik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında önce oynamalarına göre gidip geliyor. Bu durum, iki takım karşılaşana kadar devam eder mi, oynanan futbollara göre önce hangisi takılır? COŞKUN TÜRK: Transferlerin önemli bir bölümünü daha önce takıma katan ve uyum sorununu fazla yaşamayan Fenerbahçe, sezon başında bu farkını ortaya koyuyor. Galatasaray’ın sıkıntısı yeni yıldızlarının antrenman eksiği ve sakatlıkları. Görünen, büyük sürpriz olmazsa bu sezon şampiyonu derbiler belirleyecek. Oynanan futbola göre şu anki görüntü, zaten bir kez takılan Galatasaray’ın yine takılabileceği. ŞORAY UZUN: Bu durum Galatasaray- Fenerbahçe derbisine kadar devam edecek gibi görünüyor. Bence o maça kadar ya ikisi de takılır ya da ikisi de takılmaz. Bu sene çok kol kola bir şampiyonluk mücadelesi izleyeceğiz gibi görünüyor. Önemli olan Avrupa’da takılmasınlar. FAİK GÜRSES: Ligde bir Fenerbahçe rüzgarı sürüyor. Son yıllarda görülmemiş bir takım oyunu, oyundan çıkanın mutlu yürüyüşü, oyuna girenin çıkan futbolcudan daha fazla performans sergilediği bir Fenerbahçe söz konusu. Şu aşamada Fenerbahçe’nin ayağına çelme takacak bir takım yok gibi duruyor. Keza Galatasaray’ın durumu bir tık aşağıda olmasına rağmen onların da rakibinden aşağı kalır bir tarafı yok. Fenerbahçe, taraftarı ile bütünleşti, kadro rotasyonlarına rağmen kazanıyor. Bu futbol bazılarının ifadesine göre ‘Şampiyonluk oyunu’, buna katılıyor musunuz? COŞKUN TÜRK: Yıllar sonra taraftarı ile bütünleşmesi, kaliteli ve geniş kadro ile Fenerbahçe ‘şampiyonluk oyunu’ oynuyor. Sonu ne olur bilinmez ama sonuna kadar bu oyunla şampiyonluk kovalayacaktır. FAİK GÜRSES: Hayret ediyorum ki daha 2-3 hafta geçmeden şu veya bu takım rahatlıkla şampiyon olur diyenler var. Hatta, imza atıp lig şimdiden bitti tuhaflığına girenler de. Beşiktaş maç fazlasıyla 11 puan öndeyken, “Bu lig bitti” diyenlerin akıbetini gördük. Hakemler devreye girince ne 11 puan kaldı ne de Beşiktaş. ŞORAY UZUN: Geçtiğimiz basın konseyinde bunu dile getirmiştim. Fenerbahçe için seyirci desteğinin etkisinin çok büyük olacağını. Şampiyonluktan bahsetmek için henüz çok erken ama Fenerbahçe’nin çok güçlü bir aday olduğu görülüyor. Kadro hem geniş hem de kaliteli. Seyirci desteğinin bu şekilde devam etmesi de önemli. Galatasaray, İstanbulspor maçında ‘Fantastik’ bir penaltı denedi. Bu penaltıyı başka takıma karşı atarlar mıydı? Bu rakibi küçümseme değil mi? ŞORAY UZUN: O ‘fantastik’ penaltıya başta ben de bir tepki gösterdim ama sonra kendime kızdım. Ne var yani denenemez mi? Sonuçta futbol seyirlik bir oyun değil mi? Icardi boş kaleye vurabilseydi dünya çapında konuşulmaz mıydı (hoş yine konuşuldu ya). O deneme gol olsaydı başka takımlara karşı da denerlerdi ama şimdi afişe oldular. Buna rakibi küçümseme demeyelim de kendine güvenme diyelim. COŞKUN TÜRK: Evet, Kerem ve Icardi penaltıda fantezi yaptı. Bir bilgiye göre geçen sezon Fenerbahçe maçında penaltı olursa deneyeceklermiş. Fantezi seven, bu durumu beğenebilir. Ancak işin doğrusu varken bu tür fantezilere gerek olmadığını düşünenlerdenim. Bazıları ‘Okan Buruk da bu duruma kızdı’ diyor. Sanmıyorum, bu fantezi bilgisi dahilindedir. Eğer değilse sorun daha büyük! FAİK GÜRSES: Maç sonu Okan Buruk bu konuya açıklık getirdi. Uzun zamandır denedikleri bir pozisyon imiş. İstanbulspor’a denk geldi. Belki daha güçlü bir takıma karşı farklı öndeyken yapabilirlerdi. Beşiktaş, Adana’da dağıldı, takıma, yönetime ve Şenol Güneş’e eleştiriler arttı. Başkan Çebi ise, “Şampiyon olacağız” diye inançlı. Çebi ve Güneş’in kredisi sonsuz mu? FAİK GÜRSES: Kaybedilen Trabzonspor maçı, Mert’in sahne alıp farktan kurtardığı Brugge maçı, zor kazanılan Kayseri karşılaşmasından sonra Adana’da lastik patladı. Takımda belki de tıbbi müdahale gerektirecek bir yılgınlık görüyorum. Belki hocanın işi değildir. COŞKUN TÜRK: Beşiktaş’ta ciddi sorunlar var ve Çebi her ne kadar ‘Şampiyon olacağız’ dese de işler iyi gitmiyor. Kredilerinin sonsuz olduğunu düşünmüyorum. Seri galibiyetler şart, yoksa seçim kaçınılmaz olur. ŞORAY UZUN: Beşiktaş iki maçtır çok kırılgan bir yapıda. Basit goller yiyiyor. Gedson olmadığında yeri bir şekilde doldurulamıyor. Forvetler ‘şimdilik’ formsuz. Ben milli aranın bu sorunu büyük ölçüde gidereceğine inanıyorum. Kimsenin kredisi sonsuz değildir ama Şenol Güneş de öyle bir iki maçta üstü çizilecek bir isim değildir! Trabzonspor, Mehter Takımı gibi. Beşiktaş’ı yeniyor, Hatay’da 2-0’ı koruyamıyor. Bjelica yine oyuncuları suçluyor. Radikal değişiklikler (Kadro dışı, hoca değişikliği) olabilir mi? COŞKUN TÜRK: Bjelica hafta içi uyarıldı. İstikrarsız görüntü devam ederse bu uyarıyla kalmaz, Trabzon macerası çok kısa sürer. FAİK GÜRSES: Sezon başında Bjelica’nın Trabzonspor’a yetmeyeceğini yazmıştım. Beşiktaş topa sahip olmasına rağmen gol kaçırmadan maçı 3-0 yenik tamamlamıştı. Ve herkes 2’de 2 yapan Trabzonspor’a methiyeler yazdı. Bir teknik adam 3-2 kaybedilen Hatay maçı sonrası, “Ne olduğunu ben de bilmiyorum” açıklamasını yaparsa, ben de fazla bir şey yazamam! ŞORAY UZUN: Hatay maçında olan her maçta gerçekleşmez. Son saniyede gol yiyiyorsun. Futbolda bunlar var. Sadece Bjelica’nın değil, teknik direktörlerin oyuncuları suçlamasını anlamıyorum. Onları kim hazırlıyor? Kadroyu, oyun şablonunu kim belirliyor? Yedekleri hazır tutması gereken kim? Bir sonraki maça kimlerle çıkacaksın? Arzu etmem ama bir iki maç daha kötü giderse radikal değişiklik değil, teknik direktör değişikliği gerçekleşir. Milli Takım’a Montella geldi, “Bu formayı giymek hediye değil, prestijdir” dedi, saygısından Kuntz’u eleştirmeyeceğini söyledi. Ne demek istedi? COŞKUN TÜRK: Nezaket çerçevesinde Kuntz’un yetersiz olduğunu düşündüğünü daha nasıl anlatabilir ki? Hayırlı olsun ve umarım büyük başarılar kazanırız. FAİK GÜRSES: Montella 2 yıllık Adana serüveninden sonra Türkiye’yi iyi analiz etmiş. “Enkaz devraldım, işimiz çok zor” gibi gideni eleştiren, kendisine birçok kredi sağlayan açıklamalar yapabilirdi. O TFF ve halkı arkasına almayı tercih ettti. ŞORAY UZUN: Saygısından Kuntz’un vasat ve aslında Türk milli takım hocalığının ona bir gömlek fazla geldiğini söylememiş. Oynattığı futbol bu takıma yakışmıyordu demek istemiş. Aslında; ‘Kuntz’un Türk milli takımının başında ne işi vardı, kimin aklına geldi ki bu’ demek istemiş ama yine saygısından dememiş.