Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! Franco savaşı

AYNAYA BAKSIN Ali Koç, seçimdeki rakibi eski başkan Aziz Yıldırım’ı hedef aldı. Yıldırım’ın, “Kimse dış güçlerden bahsetmesin. ‘Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar’ ne demek? Galatasaray’ı yeniyorsan diğer takımları da yeneceksin” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bunlardan biri kendisi. Şampiyon olursak kendi mutsuz olacakmış gibi bir hali var.” Koç ayrıca Yıldırım’a televizyon programına birlikte çıkmaya çağırdı.