Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! Franco savaşı

Fenerbahçe ile Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde karşı karşıya geldi. Orta saha takviyesi planlayan iki ezeli rakip, Portekiz ekibi Moreirense’de forma giyen Golçalo Franco’yu listesine aldı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Portekizli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Fenerbahçe’de beklentileri karşılayamayan Krunic ile Zajc, gözden çıkarıldı. Galatasaray ise Oliveira ile yolları ayırmayı planlıyor. İki takım da bu isimlerin alternatifi olarak ilk planda Franco’yu belirledi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen başarılı futbolcu, bu sezon ligde 33 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen takımların belirleneceği son haftanın hakemleri belli oldu. Görevlendirmeler şu şekilde: BUGÜN Alanya-Antalya: Halil Umut Meler, YARIN Karagümrük-Samsun: Mehmet Türkmen, Sivas-Kayseri: Murat Erdoğan, PAZAR Konya- Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu, Fenerbahçe-İstanbul: Volkan Bayarslan, Trabzon-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan, Kasımpaşa-Beşiktaş: Bahattin Şimşek, Adana Demir-Başakşehir: Burak Şeker, Pendik- Gaziantep: Direnç Tonusluoğlu, Hatay-Rize: Abdulkadir Bitigen. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde idman oldukça yüksek tempoda geçti. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması şeklindeki idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Ali Koç, seçimdeki rakibi eski başkan Aziz Yıldırım’ı hedef aldı. Yıldırım’ın, “Kimse dış güçlerden bahsetmesin. ‘Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar’ ne demek? Galatasaray’ı yeniyorsan diğer takımları da yeneceksin” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın, bunlardan biri kendisi. Şampiyon olursak kendi mutsuz olacakmış gibi bir hali var.” Koç ayrıca Yıldırım’a televizyon programına birlikte çıkmaya çağırdı. Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, yeni yönetimini açıkladı. Futbol şubesinden sorumlu Selahattin Baki’nin yeni yönetimde yer almaması dikkat çekti. Koç’un derbi sonrası Baki ile tartışma yaşaması görüntülere yansımıştı. Baki ile birlikte İlker Dinçay, Ömer Okan ve Can Gebetaş da listede yer almadı. Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Özgür Özaktaç ve Selma Rodopman yeniden yönetime alındı. Yeni yöneticiler ise Acun Ilıcalı, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Nedim Keçeli ve Rıfat Perahya oldu. Mithat YenigünMahmut UsluCengiz ErdemNihat Özbağıİlhan EkşioğluMehmet İmanÖnder FıratFatih ÖztürkMurat SalarBatuhan ÖzdemirÖmer OnanHande TibukAhmet Özokur