Galatasaray'da Aurier mesaisi! Hedef belirlendi

AURIER'DE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ!

Galatasaray’da Ndombele’den sonra Serge Aurier de takımla çalışmalara katılmaya hazırlanıyor. Sakatların son durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Okan Buruk; Afrika Kupası’ndan sakat dönen yeni transfer Aurier hakkında, “Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Aurier’i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Buruk, Ziyech’in de haftaya çalışmalara katılacağını söyledi.