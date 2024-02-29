Spor Galatasaray'da Aurier mesaisi! Hedef belirlendi
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29 Şubat 2024 - 09:47 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Aurier mesaisi! Hedef belirlendi

Spor

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Galatasaray, Afrika Kupası’ndan sakat dönen yeni transferi Serge Aurier'nin sahalara geri dönmesini dört gözle bekliyor. Hatta öyle ki teknik ekip başarılı oyuncunun dönüşü adına hedef maçı belirlemiş durumda.

29 Şubat 2024 - 09:47 | Son Güncelleme:
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Sarı-Kırmızılılar, bir yandan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük karşısına çıkacak. Diğer yandan da akıllarda hafta sonu oynanacak derbi var.

Galatasaray’da derbi öncesi yıldız isimlerin sakatlık durumları da merak ediliyor.

3 NDOMBELENİN DÖNÜŞÜNDEN MEMNUN

NDOMBELE'NİN DÖNÜŞÜNDEN MEMNUN

Galatasaray'da Tanguy Ndombele, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalışmalara başladı. Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili bilgiler veren teknik direktör Okan Buruk, Ndombele döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

4 AURIERDE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

AURIER'DE HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ!

Galatasaray’da Ndombele’den sonra Serge Aurier de takımla çalışmalara katılmaya hazırlanıyor. Sakatların son durumuyla ilgili bilgi veren teknik direktör Okan Buruk; Afrika Kupası’ndan sakat dönen yeni transfer Aurier hakkında, “Planlamamız Beşiktaş maçında olması yönünde. Bu hafta antrenmanlara çıkacak. Aurier’i Beşiktaş maçına yetiştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Buruk, Ziyech’in de haftaya çalışmalara katılacağını söyledi.