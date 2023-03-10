Galatasaray'da Okan Buruk, Muslera ve Zaniolo için kararını verdi

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla, Okan Buruk'u etkilemeyi başardı.
İtalyan yıldız, Mertens’in yokluğunda ilk 11’de yer alacak ve 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Oynadığı iki hazırlık maçını da boş geçmeyen Zaniolo böylece ilk resmi maçına Nef Stadı’nda çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarların da Zaniolo’yu ilk kez izlemek için büyük beklentisi bulunuyor.
Okan Buruk’un Kasımpaşa maçında ilk 11’i şu isimlerden oluşturması bekleniyor: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi.