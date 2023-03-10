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FutbolGalatasaray'da Okan Buruk, Muslera ve Zaniolo için kararını verdi
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10 Mart 2023 - 10:20 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Okan Buruk, Muslera ve Zaniolo için kararını verdi

Futbol

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Galatasaray’da Kasımpaşa maçı için Okan Buruk’un kafasındaki 11 büyük ölçüde şekillendi. 5 Şubat’taki Kasımpaşa maçından sonra ilk kez resmi bir müsabakaya çıkacak sarı-kırmızılılarda bazı isimlerin durumu merak ediliyordu.

10 Mart 2023 - 10:20 | Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlara başlayan Fernando Muslera konusunda büyük bir sevinç yaşandı.

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Süper Lig devinin ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo konusunda da karar verdiği ortaya çıktı.

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Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçın 82'nci dakikasında bordo-mavililerin kullandığı serbest vuruşta Fernando Muslera sert gelen topu çıkarmıştı. Marc Bartra topu tamamlamak istedi ancak rakibiyle çarpıştı. Fernando Muslera bu kurtarış sonrası sakatlık geçirmişti.

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Halil Umut Meler'in sağlık görevlilerini sahaya davet etmesinin ardından Fernando Muslera bir süre kendini denedi ancak oyuna devam edemedi. Uruguaylı eldiven daha sonra sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kalan sürede Okan Kocuk'a forma şansı vermişti.

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Galatasaray'da maça devam edemeyen Fernando Muslera'nın stadyum koridorlarındaki görüntüsü dikkat çekmişti. Uruguaylı eldivenin koltuk değnekleriyle stattan ayrıldığı ve Galatasaray'dan sağlık heyetinin Fernando Muslera'ya eşlik ettiği görülmüştü.

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Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası bir açıklama yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin son durumuna dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kaptanımız Fernando Muslera’nın sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir. (Navicular İmpaksiyon)"

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Galatasaray’da sakatlığı düzelen kaptan Muslera, Kasımpaşa’ya karşı kaledeki yerini alacak. Teknik Direktör Okan Buruk, İtalyan yıldız Zaniolo’ya da ilk 11’de forma verecek.

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Buruk’un iki gündür takımla beraber antrenman yapan ve gayet iyi görünen kaleci Muslera ile ilgili son kararı oyuncusuna bıraktığı öğrenildi. Oynamak isteyen Muslera’nın sahadaki yerini alacağı ifade edildi. Tecrübeli eldiven böylece öngörülen süreden erken sahalara dönecek. Yine durumu merak edilen yeni transfer Nicolo Zaniolo için de teknik heyet kararını verdi.

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Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla, Okan Buruk'u etkilemeyi başardı.

İtalyan yıldız, Mertens’in yokluğunda ilk 11’de yer alacak ve 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Oynadığı iki hazırlık maçını da boş geçmeyen Zaniolo böylece ilk resmi maçına Nef Stadı’nda çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarların da Zaniolo’yu ilk kez izlemek için büyük beklentisi bulunuyor.

Okan Buruk’un Kasımpaşa maçında ilk 11’i şu isimlerden oluşturması bekleniyor: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi.

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