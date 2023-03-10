Galatasaray'da Okan Buruk, Muslera ve Zaniolo için kararını verdi

Buruk’un iki gündür takımla beraber antrenman yapan ve gayet iyi görünen kaleci Muslera ile ilgili son kararı oyuncusuna bıraktığı öğrenildi. Oynamak isteyen Muslera’nın sahadaki yerini alacağı ifade edildi. Tecrübeli eldiven böylece öngörülen süreden erken sahalara dönecek. Yine durumu merak edilen yeni transfer Nicolo Zaniolo için de teknik heyet kararını verdi.