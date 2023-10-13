Galatasaray'da operasyon başladı! Oliveira’nın yerine iki yeni isim

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR Okan hoca, tıpkı Vecino gibi, Lemina’nın da Torreira ile merkezde çok iyi anlaşacağını düşünüyor. Galatasaray, Oliveira’nın satılma ihtimaline karşı her iki oyuncuyla da temas halinde, ancak listede başka isimler de olduğu öğrenildi.