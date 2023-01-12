Galatasaray'da sol beke iki aday: Son kararı teknik heyet verecek

Güray Vural için Antalyaspor 400 bin euro bonservis istiyor. Uğur Çiftçi için Sivasspor'un istediği para ise 1.5 milyon euro.

Güray 34, Uğur ise 30 yaşında. Güray'ın daha önce Trabzonspor macerası var ancak Uğur henüz büyük takım tecrübesi yaşamadı.