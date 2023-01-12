Galatasaray'da sol beke iki aday: Son kararı teknik heyet verecek
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile ipler koptu. Hollandalı sol bekin önceki yetersiz performansları nedeniyle derbide de süre alamaması, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Sarı kırmızılılar sol beke iki yerli aday buldu.
Galatasaray bugün başlayan kış transfer döneminde kadrosuna mutlaka sol bek katmak istiyor. Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı; Aanholt'un ise performansını bir türlü yukarı taşıyamaması bu ihtiyacı doğurdu.
Kazımcan ve Emre'nin sakatlıklarına rağmen derbide formayı alamayan Aanholt, orijini sağ bek olan Dubois'ya geçilmişti.
Galatasaray, yolları ayırmayı çalıştığı Aanholt'un yerine iki yerli sol beki gündemine aldı: Güray Vural ve Uğur Çiftçi.
Daha önce Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin ve Aziz Behich isimleri de düşünülmüştü ancak Okan Buruk ve ekibi tarafından aday sayısı 2'ye düşürüldü.
Güray Vural için Antalyaspor 400 bin euro bonservis istiyor. Uğur Çiftçi için Sivasspor'un istediği para ise 1.5 milyon euro.
Güray 34, Uğur ise 30 yaşında. Güray'ın daha önce Trabzonspor macerası var ancak Uğur henüz büyük takım tecrübesi yaşamadı.
İki oyuncunun arasında bariz farklar bulunuyor ve son karar Okan Buruk ile ekibinde olacak.
Güray'ın kanat oyuncusundan beke evrildiği ve daha hücumcu olduğu biliniyor. Uzaktan tehlikeli şutları olan tecrübeli ismin defansif zaafları var. Güray'ın kariyerinde 445 maçta 34 gol 62 asisti var.
Uğur Çiftçi ise nispeten daha sağlam bir defans oyuncusu ve 9 sezondur Sivasspor forması giyiyor. İstikrarıyla dikkat çeken Çifçi kariyerinde 364 maça çıkıp 9 gol 32 asiste imza attı.