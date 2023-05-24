Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali! Yerine vatandaşı gelecek

Galatasaray yeni sezonda yapacağı transferler kadar göndereceği oyuncuları da iyi seçmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılara sezon başında katılan oyunculardan Sergio Oliveira, kulübe veda edebilir. Okan Buruk'un sezon boyunca değişmezlerinden olan Portekizli oyuncu, ligin ikinci yarısında çok dalgalı bir performans sergiledi. İlk yarıya göre düşük bir form grafiği gösteren 30 yaşındaki Oliveira, son maçlarda da sık sık oyundan alındı. Tecrübeli orta sahanın düşüşe geçen formu nedeniyle şüpheli olan teknik heyet, ayrılığa onay verebilir. Oliveira yerine daha tempolu ve hareketli bir oyuncu bakan Galatasaray, hedefine bir başka Portekizli oyuncuyu aldı. PSG forması giyen Renato Sanches ile ilgilenen Galatasaray, Fransız ekibiyle temasta. Sanches'in transfer edilmesi durumunda Oliveira kiralık ya da bonservisiyle ayrılacak. Yedekte kalmak için oldukça yüklü bir maaş alan Oliveira yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli orta sahanın özellikle fiziksel açıdan eksik olduğu ve zaman zaman tempo sorunu yaşadığı biliniyor. Yaşı ilerledikçe bu açığın daha da artması kaçınılmaz ve sarı kırmızılılar bu riski almak istemiyor. Renato Sanches ile beraber Mauro Icardi'yi de PSG'den almak isteyen Galatasaray, iki yıldız için teklifini sunacak. Icardi'nin bonservisiyle, Sanches'in ise kiralık olarak transfer edilmesi bekleniyor. 25 yaşındaki Sanches, PSG'ye 2022 yılında 15 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Benfica altyapısında çıkan orta saha, ardından Bayern Münih, Swansea, Lille ve PSG formaları giydi.