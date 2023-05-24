Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali! Yerine vatandaşı gelecek

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli orta sahanın özellikle fiziksel açıdan eksik olduğu ve zaman zaman tempo sorunu yaşadığı biliniyor. Yaşı ilerledikçe bu açığın daha da artması kaçınılmaz ve sarı kırmızılılar bu riski almak istemiyor.