Spor Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı: Bonserviste tam 10 katını istiyor
Haberler Spor Haberleri Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı: Bonserviste tam 10 katını istiyor
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21 Mart 2024 - 09:37 | Son Güncelleme:

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı: Bonserviste tam 10 katını istiyor

Spor

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Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray’da gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız oyuncu ile sarı kırmızılı yönetim arasında yeni sözleşme imzalanırken ve maaşında yüzde 60 iyileştirmeye gidildi. Diğer yandan Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

21 Mart 2024 - 09:37 | Son Güncelleme:
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Barış Alper Yılmaz, görev aldığı her bölgede sergilediği yüksek performans ile bu sezon Galatasaray'ın jokeri haline geldi.

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Okan Buruk'un sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvette görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın formu karşısında kayıtsız kalmayan yönetim, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalıyor.

4 GARANTİ ÜCRETİ 16 MİLYONA ÇIKIYOR

GARANTİ ÜCRETİ 16 MİLYON'A ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL olan garanti ücreti 16 milyon TL'ye çıkarılıyor.

5 BONSERVİSİ DE BELLİ OLDU

BONSERVİSİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.

6 2.1 MİLYON EURODAN 20 MİLYON EUROYA

2.1 MİLYON EURO'DAN 20 MİLYON EUROYA

Buna göre Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Barış Alper'i Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Haberde söz konusu rakam ve üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.