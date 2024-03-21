Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı: Bonserviste tam 10 katını istiyor

Barış Alper Yılmaz, görev aldığı her bölgede sergilediği yüksek performans ile bu sezon Galatasaray'ın jokeri haline geldi. Okan Buruk'un sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve forvette görev verdiği Barış Alper Yılmaz'ın formu karşısında kayıtsız kalmayan yönetim, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalıyor. Sabah'ın haberine göre Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL olan garanti ücreti 16 milyon TL'ye çıkarılıyor. Öte yandan Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan birçok talibi olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Barış Alper'i Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Haberde söz konusu rakam ve üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 4 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.