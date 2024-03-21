Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz kararı: Bonserviste tam 10 katını istiyor

2.1 MİLYON EURO'DAN 20 MİLYON EUROYA

Buna göre Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için en az 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Barış Alper'i Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Haberde söz konusu rakam ve üzerindeki tüm bedellerde Barış Alper Yılmaz ile yolların ayrılacağı vurgulandı.