Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! 'Avrupa'ya gitme zamanım geldi'

15 MİLYON EURO BEKLENTİSİ Ancak 25 yaşındaki futbolcunun Avrupa’ya transfer olması için, yönetimin 15 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi var. Sadece bu seviyede gelecek teklifler Galatasaray tarafından değerlendirmeye alınacak.