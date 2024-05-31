Galatasaray'ın kasasını Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı dolduracak! Play-Off’u geç aslan payını kap

Şampiyon Galatasaray, tarihinde 18. kez Devler Ligi gruplarında yer almayı hedefliyor. Sarıkırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde daha önce 7 kez direkt gruplarda yer almıştı. 12 kez eleme oynayan Cim Bom, bunların 10’unda rakiplerini saf dışı bırakıp gruplara yükselmişti. Aslan, Play-Off’taki rakibini elerse yeniden ait olduğu gruplarda mücadele edecek. Bu durum, Galatasaray’a mali açıdan can suyu olacak. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı ile UEFA’nın belirlediği başarı ödülleri geçtiğimiz sezonlara oranla daha yüksek gelir elde etmeyi mümkün kılıyor. Yeni formata göre her takım ilk aşamada 8 farklı takımla maç yapacak. Bu maçlar sonunda ilk 8’e girenler son 16 turuna kalacak, sonraki 16 takım arasında Play-Off oynayacak ve kazanan 8 takım da bir üst tura yükselecek. Galatasaray’ın bu sistemde son 16’ya kalana kadar 10 maç oynama ihtimali de var. UEFA, ayak bastı parasını 15.5 milyondan 27 milyon euroya, galibiyet primini 2.8 milyondan 3.4 milyon euroya, beraberlik primini de 900 binden 1.7 milyon euroya çıkardı. İşler istediği gibi giderse Cim Bom, bu aşamada 50 milyon euroluk (Yaklaşık 1.7 milyar TL) bir gelirin sahibi olabilir. Sonraki aşamada alınacak sonuçlara göre bu rakamın daha da artması gündeme gelecek. Kerem Aktürkoğlu’nun menajeri William D’avila, İspanya basınından AS’a açıklamalarda bulundu. D’avila, “Real Sociedad, Kerem’in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu” diyerek Real Sociedad iddialarını doğruladı. Gazete, Cim Bom’un bu transferden 20 milyon euroyu bulan bir gelir elde edebileceğini belirtti. Galatasaray ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşayan ve henüz sözleşmesini yenilemeyen Okan Buruk’un adı sık sık Marsilya ile anılmaya başladı. Fransız devi, Buruk’u teknik direktörlük görevine getirmek istiyor. Portekizli Sergio Conceicao’yla bir görüşme yapacak olan Marsilya yönetiminin, olumsuz sonuç alırsa İstanbul’a gelip Okan Buruk’la masaya oturacağı iddia edildi Galatasaray’da süre bakımından bekleneni veremeyen Wilfried Zaha, bulduğu kısa zamanda ciddi skor katkısı yaptı. Oynadığı 30 lig maçının sadece 13’ünde ilk 11’de yer alan Zaha, 9 kez fileleri havalandırarak en golcüler arasına girdi. Gelecek sezon 5. yıldız hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bir yıldız ismi daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Mason Greenwood’u transfer listesine dahil etti. Geçen sezonu Getafe’de kiralık geçiren ve bonservisi Manchester United’da bulunan İngiliz yıldızla önümüzdeki günlerde temasların başlayacağı öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncu, Getafe’de 36 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İki kulübün Kalamış’taki tesislerinde Fenerbahçe ve Galatasaraylılar arasında çıkan kavganın ardından bir grup taraftarın attığı meşaleler yangına sebebiyet vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yaşanan olaylarla ilgili olarak kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.