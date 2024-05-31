Galatasaray'ın kasasını Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı dolduracak! Play-Off’u geç aslan payını kap

KALAMIŞ İÇİN SUÇ DUYURUSU İki kulübün Kalamış’taki tesislerinde Fenerbahçe ve Galatasaraylılar arasında çıkan kavganın ardından bir grup taraftarın attığı meşaleler yangına sebebiyet vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yaşanan olaylarla ilgili olarak kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.