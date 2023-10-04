Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında! Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA? ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU CANLI PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 6 puan
2- Galatasaray / 4 puan
3- Kopenhag / 1 puan
4- Manchester United / 0 puan
Galatasaray 2023-2024 Şampiyonlar Ligi fikstürü (Galatasaray'ın kalan maçları)
24 Ekim Salı - 19.45
Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)
8 Kasım Çarşamba - 23.00
Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)
29 Kasım Çarşamba - 20.45
Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)
12 Aralık Salı - 23.00
Kopenhag - Galatasaray (Parken)