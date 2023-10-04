Futbol Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında! Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da
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04 Ekim 2023 - 08:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray’ın Manchester United zaferi İngiliz medyasında! Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da

Futbol

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag'la berabere kalan Galatasaray, Manchester deplasmanında zoru başardı ve iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Bu zafer sonrası İngiliz basını Cimbom’a övgüler yağdırırken başta Onana olmak üzere Kırmızı Şeytanlar’ı topa tuttu.

04 Ekim 2023 - 08:56 | Son Güncelleme:
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İlk maçında evinde Kopenhag'la 2-2 berabere kalan temsilcimiz, zorlu United deplasmanında tarih yazdı. Sarı Kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar'ı Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile devirdi.

Gruptaki diğer maçta favori Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Kopenhag'ı 2-1'le geçti. 2. haftada alınan sonuçlar Galatasaray'a büyük de bir avantaj sağladı.

3 ZAFERİN MİMARLARI

ZAFERİN MİMARLARI

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Galatasaray'da öne çıkan isimler Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Sacha Boey ve Mauro Icardi olurken birçok ilk yaşandı.

4 2001-02DEN BU YANA İLK KEZ...

2001-02'DEN BU YANA İLK KEZ...

Galatasaray, 2001/02'den (2. grup aşaması) bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grubunda çıktığı ilk iki maçta yenilgi almadı (1G 1B).

İki kez geri düştüğü karşılaşmada Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, Mart 2013'ten (3-2 vs Schalke) bu yana deplasmanda skor dezavantajı yaşadığı bir Şampiyonlar Ligi maçından ilk kez galip ayrıldı.

5 İLK TÜRK TEKNİK ADAM

İLK TÜRK TEKNİK ADAM

Galatasaray, İngiliz ekibini Old Trafford'da ilk kez mağlup ederken Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

6 EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞAN TÜRK OYUNCU

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞAN TÜRK OYUNCU

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımları adına attığı gollerin tamamını deplasmanda kaydeden oyuncular arasında en yüksek sayıya ulaşan isim Kerem Aktürkoğlu (5/5).

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Wilfried Zaha, Burak Yılmaz'dan (2014/15) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk iki grup maçında da gol katkısı sağlayan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

7 ICARDI ATIYOR, GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

ICARDI ATIYOR, GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

Galatasaray'ın Manchester United karşısında galibiyet golünü kaydeden Icardi ise ilginç bir istatistiğe imza attı.

OPTA verilerine göre; Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçta dört gol atan Mauro Icardi'nin gollerinin tamamında sarı kırmızılıları karşılaşmada öne geçirdi.

8 GALATASARAY KAÇINCI SIRADA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU CANLI PUAN DURUMU

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA? ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU CANLI PUAN DURUMU

1- Bayern Münih / 6 puan

2- Galatasaray / 4 puan

3- Kopenhag / 1 puan

4- Manchester United / 0 puan

Galatasaray 2023-2024 Şampiyonlar Ligi fikstürü (Galatasaray'ın kalan maçları)

24 Ekim Salı - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım Çarşamba - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)

9 GALATASARAYIN BAŞARISI İNGİLİZ BASININDA

GALATASARAY'IN BAŞARISI İNGİLİZ BASININDA

Galatasaray’ın Old Trafford’da Manchester United önünde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 galip gelmesi İngiliz basınında büyük yankı yarattı.

Ülkenin önde gelen yayın organları özellikle ManU kalecisi Andre Onana’yı sert ifadelerle eleştirirken, sarı kırmızılı temsilcimize övgüler yağdırdılar. İngiliz medyasında öne çıkan başlıklar ve yorumlar şöyle:

· DAiLY MAiL: Kaleci Andre Onana’nın feci bir hatasının ardından Casemiro’nun atılması United’ı oyundan düşürdü. Kaçan penaltıya rağmen Mauro İcardi galibiyeti getirdi... Wilfried Zaha’nın Old Trafford’a dönüşü ise çok iyiydi.

10 UMUTSUZ BİR KARMAŞANIN İÇİNDELER

"UMUTSUZ BİR KARMAŞANIN İÇİNDELER"

· THE SUN: Hojlund’un iki golüne rağmen kaleci Andre Onana’nın büyük hatası Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilerleme hayallerini bir ipte asılı durur hale getirdi.

· DAiLY MiRROR: Kırmızı Şeytanlar bir başka Andre Onana hatasıyla çökmeye devam ediyor. Galatasaray yenilgisiyle bu işte iyice ustalaştılar!

· DAiLY TELEGRAPH: Manchester United Galatasaray yenilgisiyle çöktü. Takımda sezon başından beri yaşanan kriz bu yenilgiyle iyice derinleşti. United'ın kendi kendisini sabote etmesi, teknik direktör Erik ten Hag'ı büyük bir krizin içerisine soktu. İki golün sahibi 72 milyon poundluk Rasmus Hojlund için zafer gecesi olacak gibi görünüyordu ancak savunmadaki zayıflık sonucu belirledi. United kendi ayağına ateş etti.

11 KABUS DOLU BİR GECE

"KABUS DOLU BİR GECE"

 

· iNDEPENDENT: Manchester United için tam anlamıyla kâbus dolu bir gece oldu.. Erik Ten Hag ve futbolcular kendi yarattıkları umutsuz karmaşanın derinliklerinde. Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da.

· SKY SPORTS: Ten Hag kulübede süngüsü düşmüş bir görüntü çizdi. Icardi'nin son golü ise Galatasaray taraftarlarını çılgın bir sevince, ev sahibi taraftarı ise mutsuz sona doğru sürükledi.

12 ACIKLI SEZON

"ACIKLI SEZON"

 · BBC: Ten Hag için korkunç gece! Zaha'nın Old Trafford kefareti. Manchester United'ın acıklı sezonu Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte bir sarsıntı daha yaşadı.

·GUARDIAN: Galatasaray mağlubiyetiyle Manchester United'ın ızdırabı devam ediyor. Erik ten Hag'ın oyuncuları taraftarın umudunu arada bir canlandırsa da sonuç değişmedi. Manchester United bugünlerde nasıl savunma yapılmayacağının dersini veriyor. Hojlund skoru 2-1 yaptığında Manchester tamamen kontrol sahibiydi, ancak bu hiçbir işe yaramadığı gibi beraberlik golünden sonra yaşanan şokun dozunu artırdı.

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