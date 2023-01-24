Galatasaray'ın Mert Müldür planı belli oldu

Emre Taşdemir'in sık sakatlanması, Patrick van Aanholt'un da gönderilecek olması nedeniyle sol bekte sadece Kazımcan Karataş kaldı.

O bölgeye takviye düşünen Galatasaray'da gündeme Uğur Çiftçi gelmişti ancak transfer Emre Taşdemir'e takıldı. Bunun üzerine Galatasaray rotayı hem sağ hem sol bek oynayabilen Mert Müldür'e çevirdi.