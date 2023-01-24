Galatasaray'ın Mert Müldür planı belli oldu
Galatasaray sol bek transferinde Uğur Çiftçi'yi bitiremedi ve alternatifleri değerlendiriyor. Cebinden biraz daha fazla para çıkacak olmasına rağmen sarı kırmızılıların hedefinde Mert Müldür var. Galatasaray'ın planı belli oldu.
Galatasaray yaz ayında Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür ile temas kurmuştu. İtalyan ekibinin iki oyuncu için de istediği bonservis, Galatasaray'a çok gelmişti.
Transferleri askıya alan Galatasaray, Mert Müldür için tekrar devrede.
Emre Taşdemir'in sık sakatlanması, Patrick van Aanholt'un da gönderilecek olması nedeniyle sol bekte sadece Kazımcan Karataş kaldı.
O bölgeye takviye düşünen Galatasaray'da gündeme Uğur Çiftçi gelmişti ancak transfer Emre Taşdemir'e takıldı. Bunun üzerine Galatasaray rotayı hem sağ hem sol bek oynayabilen Mert Müldür'e çevirdi.
Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberinde, Sassuolo'nun Mert için 5-6 milyon euro civarında bir teklifi kabul edeceği yazıldı. Bu sezon hiç şans bulamayan Mert Müldür de kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeyi istiyor.
23 yaşındaki Mert, 18 kez Türkiye Milli Takımı'nın formasını giydi. Galatasaray, 5 veya 6 milyon euro'ya Mert transferini bitirip oyuncuyu ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.
Sarı kırmızılılar Avusturya vatandaşlığı da bulunan genç savunmacıyı ileride yüksek paralara satmayı hedefliyor.