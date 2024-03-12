Galatasaray'ın yeni transferi! 'Bu takıma borcum var'

DEMİRBAY'A ÖZEL TEBRİK Kariyerinde ilk kez Rize maçında hat-trick yapan Kerem Demirbay’ı, hocası Okan Buruk’un özel olarak tebrik ettiği ve “Kalan haftalarda da bu yükselişinin devamını bekliyorum” dediği öğrenildi.