Spor Galatasaray'ın yeni transferi! 'Bu takıma borcum var'
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12 Mart 2024 - 09:32 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi! 'Bu takıma borcum var'

Spor

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Sarı-Kırmızılıların bir türlü istediği verimi alamadığı yıldız oyuncu sezonun kalanı için bomba gibi hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun yakın çevresine, "Takımıma borcum var" dediği ve artık klasını istikrarlı bir şekilde göstermek istediği kaydedildi.

12 Mart 2024 - 09:32 | Son Güncelleme:
2 KASIMPAŞA PROVALARI BAŞLIYOR

KASIMPAŞA PROVALARI BAŞLIYOR

Galatasaray, 6-2’lik Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk’un verdiği 2 günlük iznin ardından tekrar toplanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip bugün saat 17.00’de yapılacak antrenmanla, pazar günkü Kasımpaşa deplasmanının hazırlıklarını sürdürecek.

3 DEMİRBAYA ÖZEL TEBRİK

DEMİRBAY'A ÖZEL TEBRİK

Kariyerinde ilk kez Rize maçında hat-trick yapan Kerem Demirbay’ı, hocası Okan Buruk’un özel olarak tebrik ettiği ve “Kalan haftalarda da bu yükselişinin devamını bekliyorum” dediği öğrenildi.

4 BARIŞ ALPER ESKİ YERİNE

BARIŞ ALPER ESKİ YERİNE!

Kaan Ayhan’ın sakatlığı nedeniyle Barış Alper yeniden savunmaya dönüyor. Genç oyuncunun Kasımpaşa karşısında sağ bekte görev yapması bekleniyor.

5 OLİVEİRA BU KEZ KADRODA

OLİVEİRA BU KEZ KADRODA

Özür diledikten sonra hocası tarafından affedilen ve cumartesi günkü idmanda takımla birlikte çalışan Sergio Oliveira, pazar günkü Kasımpaşa deplasmanında geniş kadroda kendisine yeniden yer bulacak.

6 AURİER İÇİN ACELE YOK

AURİER İÇİN ACELE YOK

Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Serge Aurier, Kasımpaşa maçında da riske edilmeyecek. Tecrübeli futbolcunun geri dönüşü için Milli ara sonrası planlanıyor.

7 SEZONUN KALANI İÇİN İDDİALI

SEZONUN KALANI İÇİN İDDİALI

Sakatlığını atlatıp sahaya çıkan ve kısa sürede yeteneklerini konuşturan Hakim Ziyech, sezonun kalan bölümüne bomba gibi hazırlanıyor.

8 ŞAMPİYONLUK YARIŞINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM

'ŞAMPİYONLUK YARIŞINA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM'

Bir kez daha Fas Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen tecrübeli futbolcu, Milli ara dönüşünde Sarı-Kırmızılı takım için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek, “Uzun süre ayrı kaldım, takımıma bir borcum var. Şampiyonluk yarışına katkıda bulunmak istiyorum” dedi.