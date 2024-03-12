Galatasaray'ın yeni transferi! 'Bu takıma borcum var'

Galatasaray, 6-2’lik Çaykur Rizespor maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk’un verdiği 2 günlük iznin ardından tekrar toplanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip bugün saat 17.00’de yapılacak antrenmanla, pazar günkü Kasımpaşa deplasmanının hazırlıklarını sürdürecek. Kariyerinde ilk kez Rize maçında hat-trick yapan Kerem Demirbay’ı, hocası Okan Buruk’un özel olarak tebrik ettiği ve “Kalan haftalarda da bu yükselişinin devamını bekliyorum” dediği öğrenildi. Kaan Ayhan’ın sakatlığı nedeniyle Barış Alper yeniden savunmaya dönüyor. Genç oyuncunun Kasımpaşa karşısında sağ bekte görev yapması bekleniyor. Özür diledikten sonra hocası tarafından affedilen ve cumartesi günkü idmanda takımla birlikte çalışan Sergio Oliveira, pazar günkü Kasımpaşa deplasmanında geniş kadroda kendisine yeniden yer bulacak. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Serge Aurier, Kasımpaşa maçında da riske edilmeyecek. Tecrübeli futbolcunun geri dönüşü için Milli ara sonrası planlanıyor. Sakatlığını atlatıp sahaya çıkan ve kısa sürede yeteneklerini konuşturan Hakim Ziyech, sezonun kalan bölümüne bomba gibi hazırlanıyor. Bir kez daha Fas Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen tecrübeli futbolcu, Milli ara dönüşünde Sarı-Kırmızılı takım için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek, “Uzun süre ayrı kaldım, takımıma bir borcum var. Şampiyonluk yarışına katkıda bulunmak istiyorum” dedi.