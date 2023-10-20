Futbol Galatasaray'ın yıldızına Ruslar talip! Kesenin ağzını açmaya hazırlar
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20 Ekim 2023 - 09:17 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldızına Ruslar talip! Kesenin ağzını açmaya hazırlar

Futbol

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Sergilediği başarılı performansla tüm dikkatleri çekmeyi başaran Galatasaray'ın yıldızı için Rus devleri harekete geçmiş durumda. Rus kulüplerinin, bu transferi gerçekleştirmek adına kesenin ağzını açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

20 Ekim 2023 - 09:17 | Son Güncelleme:
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Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sergilediği başarılı performans, ilgiyi de takımın yıldızlarına çevirmiş durumda. Son olarak Galatasaray'ın başarılı ismi için harekete geçildi.

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Galatasaray’a transfer olduğu günden itibaren savunmanın değişmez ismi olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı, bu çıkışını sadece Süper Lig’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde ve A Milli Takım formasıyla da sürdürüyor.

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29 yaşındaki stoperin bu müthiş yükselişi yabancı kulüplerin de ilgisini çekiyor. Geç patlama yapmasına rağmen savunmadaki duruşuyla güven veren Abdülkerim’i özellikle Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

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Yaz döneminde de Milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden “Hayır” yanıtı gelmişti. Ancak Abdülkerim’in istikrarlı performansı sonrası, Ruslar tekrar devreye girmiş durumda.

6 TEMSİLCİ YOLLUYORLAR

TEMSİLCİ YOLLUYORLAR

Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin, Abdülkerim’in transferi için Türkiye’ye temsilci gönderecekleri öğrenildi.

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Galatasaray Yönetimi, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Rusların Galatasaray’ın kapısını nasıl bir teklifle çalacakları ise merak konusu oldu.

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