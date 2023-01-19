Hedef tahtasına oturtuldu: 'Beşiktaş'ın futbolcusu değilim' diye bağırıyor!
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenmesinin yankıları sürüyor. Birçok futbolcu eleştirilere maruz kaldı ve hedef tahtasına oturtuldu. Şenol Güneş'in devre arasında takviye istediği bölgeler de takımdaki eksikleri ortaya koyuyor.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. MKE Ankaragücü'ne penaltılarda boyun eğen Kartal'da moraller bozuk. Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada, "Hedeflerimizden biri kupaydı ancak onu da kaybettik. Şimdi ayakta durma zamanı" dedi.
Güneş'in ara transferde sol bek, stoper ve orta saha istediği biliniyor.
Maç sonu Beşiktaş cephesinde N'Koudou, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş bu maçta en çok eleştirilen isimlerdi. BeIN Sports sunucusu ve Hürriyet gazetesi yazarı Güntekin Onay, köşe yazısında Beşiktaş'ı değerlendirdi.
Onay, özellikle Umut Meraş'ı eleştirirken şu ifadeleri kullandı:
Beşiktaş oyunun büyük bölümünde dağınık bir görüntü ortaya koydu. Takım boyu uzundu, bloklar arasında ciddi kopukluklar vardı. Sol kanat hiç işlemedi. N’Koudou aldığı her topu kaybetti,
Umut Meraş da Şenol Güneş’e "Hocam beni oynatma! Ben Beşiktaş futbolcusu değilim" dercesine bir performans ortaya koydu.
Gedson’un temposuna yakın bir orta saha daha transfer edilirse Beşiktaş bambaşka bir seviyeye ulaşır.
Umut Meraş da Şenol Güneş’e "Hocam beni oynatma! Ben Beşiktaş futbolcusu değilim" dercesine bir performans ortaya koydu.
Gedson’un temposuna yakın bir orta saha daha transfer edilirse Beşiktaş bambaşka bir seviyeye ulaşır.