Spor Icardi için servet teklifi! Sarı-kırmızı kaderi bugün belli olacak
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26 Mayıs 2024 - 09:55 | Son Güncelleme:

Icardi için servet teklifi! Sarı-kırmızı kaderi bugün belli olacak

Spor

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Galatasaray'ın vazgeçilmez golcüsü Mauro Icardi için MLS ekiplerinden yeni teklif geldiği iddia edildi. Yıldız oyuncunun transferi için kesenin ağzını açan kulüplerin Icardi için 30-40 milyon euro maaşı gözden çıkardığı bildirildi.

26 Mayıs 2024 - 09:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi performansı ve kariyeri ile göz dolduruyor. Icardi için Avrupa kulüplerinin yanı sıra MLS ekipleri de kesenin ağzını açmaya hazır. MLS ekiplerinin transfer listesinde yer alan Icardi bu sezon 46 maçta 30 gol, 12 asist üretti. 

 

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Aynı zamanda birçok takımı peşine takan Icardi için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısı çalacak. Bazı MLS takımları da 31 yaşındaki golcüyü yüksek maaş teklifiyle ikna etmek istiyor. 

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30-40 milyon euro arasında bir rakamla Icardi ikna edilmeye çalışılacak. Yıldız forvet ise geleceği konusunda henüz net kararını vermiş değil. Icardi'nin kararında bugün belli olacak şampiyonluğun etkili olması bekleniyor. 

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Geçen sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Icardi, 10 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray'a imza atmıştı. Arjantinli, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden gelen yıllık 50 milyon euroluk kontratları reddetmişti.

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Teknik heyet ise, her türlü durumda golcü oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

 