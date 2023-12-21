Futbol Icardi için yeni dev kulüp devreye giriyor! Herkesin gözü onun üzerinde HABERİ PAYLAŞ Haberler Futbol Haberleri Icardi için yeni dev kulüp devreye giriyor! Herkesin gözü onun üzerinde 21 Aralık 2023 - 08:14 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 - 08:14 Icardi için yeni dev kulüp devreye giriyor! Herkesin gözü onun üzerinde Futbol Paylaş 1 Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana takımın en flaş ismi olmayı başaran Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, son günlerde transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon kiraladığı, bu sezon ise bonservisini aldığı golcü oyuncu, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olacak gibi görünüyor. Real Madrid ile birçok kez transfer dedikodusu çıkan Icardi için bir başka dünya devinin devreye girdiği öğrenildi. 21 Aralık 2023 - 08:14 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 - 08:14 YAZI BOYUTU 2 ManU'nun ocak ayında Arjantinli futbolcu için olası bir kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. 3 Haberde sözleşmede bir satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi. 4 Haber detayında Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın acilen bir forvet transferi istediği belirtildi. 5 Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Icardi 17 gol atarken, 6 kez de asist yaptı. Arjantinli yıldızın, sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. PAYLAŞ icardi transfer real madrid