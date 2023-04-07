Jesus sahada zor tutmuştu! İrfan Can Kahveci ayrılığın eşiğinde: Ayaklarım geri geri gidiyor

Fenerbahçe dün akşam Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1'le geçti. Karşılaşmaya sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci, oyuna girerken ve top ayağına her geldiğinde taraftardan ıslıklar yükseldi. Fenerbahçe tarafı İrfan'la beraber Arao, Altay, Valencia gibi isimlere de tepki gösterdi.Maçın bitiş düdüğüyle beraber İrfan Can Kahveci direkt soyunma odasına yöneldi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ise tüm takımın sahada kalmasını istedi. Tribünle takımın arasındaki buzları eritmek için iki tarafı birbirine alkışlatmak isteyen Jesus, İrfan Can Kahveci'yi sahada zor tuttu.Oyuncusuna sarılan ve kulağına bir şeyler söyleyen Jesus, İrfan'ı orta sahaya getirdi. İrfan Can Kahveci için geçtiğimiz günlerde Lig Radyo'dan Mehmet Ayan çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. İrfan'ın yakın çevresine protestolardan ötürü top oynamak bile istemediğini söylediği öne sürüldü. 27 yaşındaki oyuncunun, Tribünlerden sürekli tepki geliyor. Artık sahaya çıkarken ayaklarım geri geri gidiyor. Futbol oynamak bile istemiyorum dediği öğrenildi. Tribünlerle yıldızı barışmayan İrfan'ın sezon sonu yurt dışına transfer olmak için kulüpten kolaylık isteyebileceği öğrenildi. Uygun teklifler gelmesi halinde İrfan, sezon sonu Fenerbahçe'ye veda edebilir.