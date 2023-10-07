İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! İstanbulspor maçında takımın başında o olacak...

Siyah-Beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’nde önceki akşam İsviçre ekibi Lugano karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen Tüpraş Stadı’ndan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılınca fırtına koptu. Tribündeki binlerce taraftar, yönetimi istifaya davet edip teknik direktör Şenol Güneş’in aleyhine de ilk defa tezahüratta bulundu. Karşılaşmanın ardından statta 4 saatlik bir toplantı yapan yönetim, dün kararını açıkladı. Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Dün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” denildi. Yönetimin seçim kararı alması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı konusunda resmi açıklama bekleniyor. Taraftarın yoğun tepkisi sonrasında Çebi’nin aday olmama ihtimali bulunuyor. Eğer Başkan Çebi, aday olmaya karar verirse yönetim kurulunda büyük bir değişime gitmesi bekleniyor. Başkan’ın, aday olması halinde özellikle futbol şubeyi güçlendireceği konuşuluyor. Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş de görevinden istifa etti. Şenol Güneş; dün sabah futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na hareket etti. Siyah-Beyazlı kulüpten de konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi. Güneş’in istifası sonrasında gözler yeni teknik adama çevrildi... Siyah-Beyazlılar’da 2 ay içinde başkanlık seçimi olacağı için yeni gelecek hoca, geçici olarak görev alacak. Bundan dolayı Beşiktaş Yönetimi’nin listesi oldukça sınırlı. Bu doğrultuda en ön plana çıkan ismin Rıza Çalımbay olduğu bildirildi. Sivasspor’dan ayrılması sonrasında boşta bulunan Çalımbay, önceki gün Lugano’yla oynanan karşılaşmayı Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yakınında Tüpraş Stadı’nda izlemişti. Çalımbay, dün yaptığı açıklamada, “Bana gelen bir teklif yok. Ama gelirse Beşiktaş’ı yarı yolda bırakmam” dedi. Yeni adayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş’in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, “Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz” ifadelerini kullandı. Genç hocanın, İstanbulspor maçında takımın başında olması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Şenol Güneş’in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile temasa geçtiği öğrenildi. Çebi’nin, 2012-13 sezonunda da siyah beyazlı takımı çalıştıran ve halen Suudi Arabistan’ın Al-Fateh Kulübü’nde görev yapan Hırvat hocayla görüşüp transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Bilic, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra İngiltere’de West Ham, West Bromwich Albion, Watford, Çin’de Beijing Guoan ve Suudi Arabistan’da Al-İttihad takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.