Futbol İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! İstanbulspor maçında takımın başında o olacak...
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07 Ekim 2023 - 09:46 | Son Güncelleme:

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! İstanbulspor maçında takımın başında o olacak...

Futbol

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Konferans Ligi'ndeki Lugano mağlubiyeti Siyah-Beyazlılar'ı karıştırdı! Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı, teknik direktör Şenol Güneş de istifa etti. Gözler kongreye ve yeni gelecek teknik adama çevrilmişken Beşiktaş'ın yeni hocası olması beklenen isimlerle temasa geçildi.

07 Ekim 2023 - 09:46 | Son Güncelleme:
2 TRİBÜNLERDE FIRTINA KOPTU

TRİBÜNLERDE FIRTINA KOPTU

Siyah-Beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’nde önceki akşam İsviçre ekibi Lugano karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen Tüpraş Stadı’ndan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılınca fırtına koptu. Tribündeki binlerce taraftar, yönetimi istifaya davet edip teknik direktör Şenol Güneş’in aleyhine de ilk defa tezahüratta bulundu.

3 GENEL KURUL KARARI ALINDI

GENEL KURUL KARARI ALINDI

Karşılaşmanın ardından statta 4 saatlik bir toplantı yapan yönetim, dün kararını açıkladı. Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Dün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız” denildi.

4 FUTBOL ŞUBE GÜÇLENDİRİLECEK

FUTBOL ŞUBE GÜÇLENDİRİLECEK

Yönetimin seçim kararı alması sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin aday olup olmayacağı konusunda resmi açıklama bekleniyor. Taraftarın yoğun tepkisi sonrasında Çebi’nin aday olmama ihtimali bulunuyor. Eğer Başkan Çebi, aday olmaya karar verirse yönetim kurulunda büyük bir değişime gitmesi bekleniyor. Başkan’ın, aday olması halinde özellikle futbol şubeyi güçlendireceği konuşuluyor.

5 STADYUMA GEÇTİ

STADYUMA GEÇTİ

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş de görevinden istifa etti. Şenol Güneş; dün sabah futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na hareket etti.

6 RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-Beyazlı kulüpten de konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

7 ÖNCELİKLİ ADAY ÇALIMBAY

ÖNCELİKLİ ADAY ÇALIMBAY

Güneş’in istifası sonrasında gözler yeni teknik adama çevrildi... Siyah-Beyazlılar’da 2 ay içinde başkanlık seçimi olacağı için yeni gelecek hoca, geçici olarak görev alacak. Bundan dolayı Beşiktaş Yönetimi’nin listesi oldukça sınırlı. Bu doğrultuda en ön plana çıkan ismin Rıza Çalımbay olduğu bildirildi.

8 BEŞİKTAŞI YARI YOLDA BIRAKMAM

'BEŞİKTAŞ'I YARI YOLDA BIRAKMAM'

Sivasspor’dan ayrılması sonrasında boşta bulunan Çalımbay, önceki gün Lugano’yla oynanan karşılaşmayı Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yakınında Tüpraş Stadı’nda izlemişti. Çalımbay, dün yaptığı açıklamada, “Bana gelen bir teklif yok. Ama gelirse Beşiktaş’ı yarı yolda bırakmam” dedi. Yeni adayların ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

9 TAKIMI O ÇALIŞTIRDI

TAKIMI O ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş, Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş’in görevden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

10 GÜNEŞE DUYGUSAL VEDA

GÜNEŞ'E DUYGUSAL VEDA

Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, “Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz” ifadelerini kullandı.

11 KENARDA BURAK YILMAZ OLACAK GİBİ...

KENARDA BURAK YILMAZ OLACAK GİBİ...

Genç hocanın, İstanbulspor maçında takımın başında olması bekleniyor.

12 BİLİC İLE TEMASA GEÇTİ

BİLİC İLE TEMASA GEÇTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Şenol Güneş’in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için Slaven Bilic ile temasa geçtiği öğrenildi.

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Çebi’nin, 2012-13 sezonunda da siyah beyazlı takımı çalıştıran ve halen Suudi Arabistan’ın Al-Fateh Kulübü’nde görev yapan Hırvat hocayla görüşüp transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

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Bilic, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra İngiltere’de West Ham, West Bromwich Albion, Watford, Çin’de Beijing Guoan ve Suudi Arabistan’da Al-İttihad takımlarında teknik direktörlük yapmıştı.

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