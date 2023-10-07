İşte Beşiktaş'ın yeni hocası! İstanbulspor maçında takımın başında o olacak...

GÜNEŞ'E DUYGUSAL VEDA Beşiktaş yardımcı antrenörü Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, “Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz” ifadelerini kullandı.