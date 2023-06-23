Juventus'un önerdiği iki isimden birine ret, diğerine açık kapı! Zaniolo için karar bekleniyor

İddialara göre Tottenham, Zaniolo için maksimum 25 milyon euro'yu bulan başarı bonuslu bir ödeme planı önerdi. Galatasaray ise 15 milyon euro ödediği oyuncu için daha yüksek bir meblağ istiyor. Sözleşmesindeki 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin kullanılması ilk hedef. Tottenham ise şimdilik buralara çıkmadı.