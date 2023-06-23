Juventus'un önerdiği iki isimden birine ret, diğerine açık kapı! Zaniolo için karar bekleniyor

Galatasaray, ara transferde Roma'dan satın aldığı Nicolo Zaniolo için 15 milyon euro ödemişti. Sarı kırmızılılar yatırım olarak kadrosuna kattığı Zaniolo, Avrupa devlerinin radarında. Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ve İtalya Milli Takımı'na seçilmesi, taliplerin iştahını kabartmış durumda. Juventus, Tottenham, Milan, Inter gibi takımların istediği Zaniolo için sarı kırmızılılara gelen en ciddi iki teklifi Juve ve Tottenham yaptı. İddialara göre Tottenham, Zaniolo için maksimum 25 milyon euro'yu bulan başarı bonuslu bir ödeme planı önerdi. Galatasaray ise 15 milyon euro ödediği oyuncu için daha yüksek bir meblağ istiyor. Sözleşmesindeki 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin kullanılması ilk hedef. Tottenham ise şimdilik buralara çıkmadı. Asıl gelişme ise Juventus cephesinde yaşandı. İtalyan devinin, Galatasaray'a McKennie ile Moise Kean'i takasta önereceği belirtilmişti. Fanatik'teki habere göre, Galatasaray Moise Kean için herhangi bir girişimde bulunmadı ve sadece Weston McKennie'ye ilgi gösterdi. ABD'li orta sahanın bonservisini isteyen Galatasaray, Zaniolo için üzerine para talep edecek. McKennie takasının olmaması halinde Galatasaray, başladığı noktaya geri dönerek 35 milyon euro ısrarını sürdürecek.24 yaşındaki McKennie geçen sezonu Leeds United'ta kiralık geçirmiş ve 41 maçta 3 gol 3 asist üretmişti.