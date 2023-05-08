Kerem Aktürkoğlu'da sürpriz maaş gelişmesi

Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu Galatasaray'a veda edip bir Avrupa takımına gideceği konuşuluyor. Sarı kırmızılılara 20 milyon euro civarında bir teklif geldiği ve teklifin sahibinin Milan olduğu iddia edilmişti. Kerem'in ayrılmaya yakın olduğu vurgulanırken sürpriz bir iddia geldi. İddiaya göre Kerem ile Galatasaray arasında bir maaş düzenlemesi söz konusu. Şu anda yıllık 8 milyon lira kazanan Kerem'i zam yapılacak. Fanatik'teki habere göre oyuncunun yeni maaş tam 20 milyon lira. Yüzde yüzden bile fazla bir zaman alacak olan Kerem için menajeri Erkut Söğüt, Kulüp, Kerem'in bunu hak ettiğini düşünüyor açıklamasını yaptı. Olayın aslının ise sarı kırmızılıların Kerem'e yaptığı bir jest olduğu tahmin ediliyor. Kerem, Galatasaray'dan ayrılırken kulübe hatrı sayılır bir bonservis kazandıracak.Yıldız oyuncunun gideceği yeni takımdaki maaş görüşmelerinde elinin güçlenmesi için bu yönteme başvurulduğu tahmin ediliyor. Kerem eski maaşıyla yıllık 8 milyon lira (370 bin euro / euro: 21,55) alırken, yeni maaşıyla yaklaşık 1 milyon euro kazanacak. Bu da Kerem'in Milan veya olası bir başka takımla maaş pazarlığı yaparken elini güçlendirecek.