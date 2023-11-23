Mauro Icardi bombası! Ancelotti Galatasaraylıları kahredecek

DEVRE ARASI TRANSFERİ KARŞILIĞI 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Haberin detayında Kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.