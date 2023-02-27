Midtsjö gelen teklifi reddetti! İşte sebebi

Galatasaray, sezon başında AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmıştı.29 yaşındaki oyuncu için 3.5 milyon euro ödeyen sarı kırmızılılar, orta sahaya derinlik katmak amacıyla bu transferi yapmıştı. Sezonun genelinde yedek bekleyen tecrübeli orta saha şimdiye dek 19 maçta 690 dakika oynadı. Bu maçlarda 2 asist yapan orta saha oyuncusu Okan Buruk tarafından hamle oyuncusu olarak kullanılıyor.Midtsjö'ye gelecek iyi bir teklifi değerlendirmeyi isteyen Galatasaray, devre arasında teklif aldı. Akşam'ın haberine göre Galatasaray, bonservis konusunda zarar etmeyeceği her seçeneğe sıcak bakarken, Midtsjö ise takımdan ayrılmaya yanaşmadı.29 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da kalmak istediğini bildirerek teklifi geri çevirdi. Tecrübeli oyuncunun şampiyonluk yaşamak istediği, İstanbul'da mutlu olduğu ve Galatasaray'da oynamaktan keyif aldığı bildirildi. Takıma yeterince katkı veremediğini düşünen Midtsjö, burada kalarak şampiyonluk yolunda takıma faydalı olmak istediğini yönetime iletti. Midtsjö için daha önce Adana Demirspor ile kiralık olarak anlaştığı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Demirspor Başkanı Murat Sancak konuya dair, Gündeme bile gelmedi diyerek iddiaları reddetmişti.