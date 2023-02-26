Miha Zajc Süper Lig'de kalacak gibi! Yeni durağı merakla bekleniyor

Zajc'ın Fenerbahçe'de kazandığı maaş olan 1.2 milyon euro'yu vermeye hazır olan iki Süper Lig kulübü var: Beşiktaş ve Trabzonspor.

Beşiktaş'ın bir süredir Zajc için girişimleri olduğu biliniyordu. Kartal'a rakip ise Trabzonspor oldu.