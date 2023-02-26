Miha Zajc Süper Lig'de kalacak gibi! Yeni durağı merakla bekleniyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ocak ve şubat aylarında yeni kontrat için görüşen taraflar anlaşamamıştı. Zajc'ın sürekli yedek kalmaktan memnun olmadığı bilinirken ayrılığın kapıda olduğu öğrenildi. Sloven oyuncu sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı. 28 yaşındaki orta saha as takımda oynayabileceği ve Fenerbahçe'den aldığı ücrete yakın bir maaş alabileceği bir yere gitmek istiyor. Zajc'ın Fenerbahçe'de kazandığı maaş olan 1.2 milyon euro'yu vermeye hazır olan iki Süper Lig kulübü var: Beşiktaş ve Trabzonspor.Beşiktaş'ın bir süredir Zajc için girişimleri olduğu biliniyordu. Kartal'a rakip ise Trabzonspor oldu. Zajc, Trabzonspor'da sezon sonu takımdan ayrılması beklenen yıldız isim Marek Hamsik'in yerine düşünülüyor. Menajeriyle temas kurulan Zajc'ın maaş ve oynama garantisi nedeniyle teklife sıcak baktığı iddia edildi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın ilgisinden de memnun olan Sloven oyuncu, sezon tamamlandıktan sonra kararını verecek. Avrupa'dan gelebilecek teklifleri de dinlemek isteyen Zajc'ın özellikle İtalya'da iyi bir piyasası bulunuyor. Tecrübeli orta saha daha önce İtalya'da Empoli ve Genoa formaları giymişti. Zajc'a geçtiğimiz yaz döneminde Udinese'nin de bir ilgisi olmuştu.Fenerbahçe'de kalmayı tercih eden oyuncu, sözleşmesini tamamladıktan sonra ayrılacak. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Zajc bu sezon sarı lacivertli formayı 21 kez giyip 993 dakika süre aldı. 3 gol 1 asistlik katkı sağlayan oyuncu 2019 Ocak ayında Empoli'den 3.5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında transfer edilmişti. Zajc şimdiye dek Fenerbahçe ile 89 maça çıkıp 16 gol 4 asiste imza attı. Kariyerine ise 335 maçta 52 gol ve 46 asist sığdırdı.