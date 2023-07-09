Milot Rashica'da tek bir detay kaldı! İmza an meselesi

Geçtiğimiz sezon Yunus Akgün'den beklediği performansı alamayan Galatasaray, onca yıldız transferinin arasında sessiz sedasız kiraladığı Milot Rashica'ya şans tanımıştı. Kosovalı genç oyuncu ise Okan Buruk'un güvenini boşa çıkarmamış ve önemli katkı vermişti.Rashica sağ kanatta gösterdiği hem ofansif hem de defansif performansla takımın değişmezdi oldu. Norwich ile olan anlaşmada satın alma opsiyonu olmayınca Galatasaray mecburen sezon sonunu bekledi. Bir süredir devam eden görüşmelerde ise sona gelindi. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre taraflar 7 milyon euro'da el sıkıştı. Geriye kalan tek detay ise ödeme planı. Galatasaray'ın uzun vadeli taksit istediği, Norwcih'in de kabul etmeye çok uzak kalmadığı bildirildi. Rashica'ya 4 yıllık sözleşme öneren Galatasaray, Kosovalı ile anlaştı. Sarı kırmızılı forma altında oldukça mutlu olan Rashşca, taraftarın ilgisi ve Okan Buruk ile olan ilişkisi nedeniyle takıma katılmak için sabırsızlanıyor. Norwich'e döndükten sonra da kolaylık istediği bilinen Rashica, profil fotoğrafını da Galatasaray formalı bir pozu olarak ayarlamıştı. Kosovalı kanat oyuncusunun birkaç gün içerisinde imzayı atarak Avusturya kampına katılması bekleniyor.