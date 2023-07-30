Milot Rashica'nın eli kulağında, geliyor! Son pazarlıklar

Galatasaray geçen sezon birçok yıldız transferinin arasında Milot Rashica'yı da sessiz sedasız kiralamıştı. Torreira, Icardi, Seferovic, Oliveira, Abdülkerim, Mertens, Mata, Dubois, Yusuf Demir gibi transferlerin gölgesinde kalan Rashica'nın nasıl bir katkı vereceği soru işaretiydi. Taraftar için kapalı kutu olan Kosovalı oyuncu, Norwich City'den cüzi bir bedelle kiralanmıştı.Ancak 10. haftada formayı alan Rashica, bir daha da bırakmadı. Okan Buruk'un aradığı hem ofansif hem defansif hücumcu rolünü kotaran Rashica, enerjisi, sürati ve oyun bilgisiyle Galatasaray için hayli önemli bir isim oldu. Kiralık sözleşmesi biten Rashica, sezon sonu Norwich'e döndü ancak Buruk, öğrencisini mutlaka kadroda görmek istiyor.Bir süredir girişimler sürerken Rashica da sarı kırmızılı formayı giymek için elinden geleni yapıyor. Norwich'e talebini ileten Kosovalı, Galatasaray'a çoktan evet dedi ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Erden Timur ve ekibinin İngilizlerle pazarlıklarda sona geldiği öğrenildi. Rashica için iki sezon önce Werder Bremen'e 11 milyon euro ödeyen Norwich, oyuncu için istediği 10 milyon euro'luk bonserviste geri atmak zorunda kaldı. Rashica'ya Galatasaray'dan başka bonservis öneren olmayınca sarı kırmızılıların eli güçlendi. Oyuncuya kiralama teklifleri geldiği ancak Norwich'in satış düşündüğü belirtildi. Championship ekibi, Galatasaray'dan 6.5 milyon euro isterken sarı kırmızılılar ise 5 milyon euro civarında bir teklifle işi bitirmek istiyor. Artık çok az bir fark kalan pazarlıkların kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor ve Galatasaray en hazır şekilde gelmeyi planlıyor. Geçen sezon 26 lig, 4 de Türkiye Kupası maçına çıkan Rashica, Galatasaray formasıyla 6 gol 7 asiste imza attı. Skor üretebilmesinin yanında hücumcu bir bek olan Sacha Boey ile de çok iyi anlaşan ve savunma katkısı veren Rashica, yeni sezonda da Buruk'un önemli kozlarından biri olacak. Piyasa değeri 8.5 milyon euro olan oyuncu kariyerinde KF Kurrda, Kosova Vuştri, Vitesse, Werder Bremen ve Norwcih formaları giydi. Werder Bremen'e 8 milyon euro, Norwich'e ise 11 milyon euro bedelle transfer olan Rashica'nın yeni durağının Galatasaray olması an meselesi. Oyuncunun Norwich ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.