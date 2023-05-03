Mostafa Mohamed için yeniden Galatasaray ihtimali! Fransızlar bekleniyor

Galatasaray sezon başında bütün forvet hattını değiştirmişti. Mbaye Diagne'yi Karagümrük'e, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan sarı kırmızılılar, takımda kiralık olarak bulunan Halil Dervişoğlu için de girişimde bulunmamıştı. Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'yi takıma katan Galatasaray, sezon sonunda bir kez daha forvet operasyonu yapmak zorunda kalacak.Seferovic'i devre arası gönderen Galatasaray, Gomis ile de sözleşme yenilemeyecek. En kritik karar ise Icardi'de. Teknik heyetin takımda kalması yönünde rapor verdiği Icardi'nin bonservisi alınmaya çalışılıyor. Arjantinli yıldızın akıbeti şu an belirsiz.Ancak Gomis'in yeri çabuk dolacak gibi. Nantes'ta forma giyen Mostafa Mohamed, Fransız ekibine 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Fransa'da iyi bir görüntü veren Mısırlı golcü 47 maça çıkıp 11 gol attı.Ligde 32 maçta 8 gol 3 asistle oynayan 25 yaşındaki oyuncu için Nantes cephesinde gelişme yaşandı. Nantes'ın Mostafa'dan memnun olduğu ve opsiyonunu kullanacağı yazılmıştı. Ancak Fransızların Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklif edeceği ortaya çıktı.Milliyet'teki habere göre Nantes, 3.5 milyon euro'yu aşmayı düşünmüyor. Galatasaray ise potansiyelli bir oyuncu olan Mostafa için bu teklifi kabul etmeyecek. 5 milyon 750 bin euro'luk opsiyon için bile Mostafa için az yorumları yapılmışken Galatasaray, Mısırlı oyuncunun dönmesini istemeyi planlıyor. Bir sonraki sezon yabancı sınırının kalkacak olması ve Mostafa'nın da Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakması, teknik direktör Okan Buruk'un kararını kolaylaştırdı.Nantes, opsiyondaki miktarı kullanmazsa Mostafa takıma geri dönecek. Galatasaray önümüzdeki sezon Icardi'yi ilk santrfor, Mostafa'yı ise rotasyonda kullanabilir. Icardi'nin ayrılması halinde ise Mostafa'nın önüne bir başka yıldız golcü bakılacak.Mısırlı oyuncu için Nantes'ın son kararı bekleniyor.