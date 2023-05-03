FutbolMostafa Mohamed için yeniden Galatasaray ihtimali! Fransızlar bekleniyor
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03 Mayıs 2023 - 10:03 | Son Güncelleme:

Mostafa Mohamed için yeniden Galatasaray ihtimali! Fransızlar bekleniyor

Futbol

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Galatasaray sezon başında Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'yu göndererek forvet hattını baştan kurmuştu. Icardi, Seferovic ve Gomis'i transfer eden sarı kırmızılılarda sürpriz bir ihtimal belirdi.

03 Mayıs 2023 - 10:03 | Son Güncelleme:
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Galatasaray sezon başında bütün forvet hattını değiştirmişti. Mbaye Diagne'yi Karagümrük'e, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan sarı kırmızılılar, takımda kiralık olarak bulunan Halil Dervişoğlu için de girişimde bulunmamıştı.

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Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'yi takıma katan Galatasaray, sezon sonunda bir kez daha forvet operasyonu yapmak zorunda kalacak.
Seferovic'i devre arası gönderen Galatasaray, Gomis ile de sözleşme yenilemeyecek.

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En kritik karar ise Icardi'de. Teknik heyetin takımda kalması yönünde rapor verdiği Icardi'nin bonservisi alınmaya çalışılıyor. Arjantinli yıldızın akıbeti şu an belirsiz.
Ancak Gomis'in yeri çabuk dolacak gibi.

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Nantes'ta forma giyen Mostafa Mohamed, Fransız ekibine 5 milyon 750 bin euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Fransa'da iyi bir görüntü veren Mısırlı golcü 47 maça çıkıp 11 gol attı.
Ligde 32 maçta 8 gol 3 asistle oynayan 25 yaşındaki oyuncu için Nantes cephesinde gelişme yaşandı.

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Nantes'ın Mostafa'dan memnun olduğu ve opsiyonunu kullanacağı yazılmıştı. Ancak Fransızların Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklif edeceği ortaya çıktı.
Milliyet'teki habere göre Nantes, 3.5 milyon euro'yu aşmayı düşünmüyor.

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Galatasaray ise potansiyelli bir oyuncu olan Mostafa için bu teklifi kabul etmeyecek. 5 milyon 750 bin euro'luk opsiyon için bile "Mostafa için az" yorumları yapılmışken Galatasaray, Mısırlı oyuncunun dönmesini istemeyi planlıyor.

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Bir sonraki sezon yabancı sınırının kalkacak olması ve Mostafa'nın da Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakması, teknik direktör Okan Buruk'un kararını kolaylaştırdı.
Nantes, opsiyondaki miktarı kullanmazsa Mostafa takıma geri dönecek.

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Galatasaray önümüzdeki sezon Icardi'yi ilk santrfor, Mostafa'yı ise rotasyonda kullanabilir. Icardi'nin ayrılması halinde ise Mostafa'nın önüne bir başka yıldız golcü bakılacak.
Mısırlı oyuncu için Nantes'ın son kararı bekleniyor.

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