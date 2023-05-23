Napoli Arda Güler'in alternatifini yine Türkiye'de buldu!

İtalyan devi Napoli önümüzdeki transfer döneminde Türkiye'ye kamp kuracak gibi görünüyor. Hedefinde 3 isim olan İtalyan ekibi, bunlardan iki tanesini almaya çalışacak. Napoli, Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'yu ciddi şekilde takipte. Ferdi için 20 milyon euro, Arda için ise 17 milyon euro (serbest kalma maddesi) ödemeye hazır olan Serie A şampiyonu, duruma göre alternatifleri de değerlendirecek. Napoli'nin Arda'yı alamaması halinde bir başka Süper Lig yıldızına kancayı atacağı öğrenildi. Milliyet Skorer'de yer alan habere göre Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de takip eden İtalyanlar, gelişmeler göre rotayı Portekizli oyuncuya kırabilir. Arda'yı da komple bir orta saha oyuncusuna dönüştürmeyi amaçlayan Napoli, Gedson'un Beşiktaş'taki box to box (her iki ceza sahasında da etkili olan) oyuncu performansını beğeniyle takip ediyor. Beşiktaş, Gedson için Benfica'ya 6 milyon euro ödemiş ve sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesini kabul etmişti. Geçtiğimiz günlerde Gedson için konuşan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, 20 milyon euro bandını geçecek bir teklifi kabul ederiz. Aşağısına satmayı düşünmüyoruz çünkü zaten yarısı Benfica'ya gidecek demişti. Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasını 34 resmi maçta giydi. Başarılı orta saha bu müsabakalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Portekizli oyuncu aynı süreçte takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Gedson Fernandes'in bu performansı sonrası Avrupa'dan çok sayıda kulüp harekete geçti. Serie A'dan Milan ve Lazio'nun yanı sıra La Liga'dan Atletico Madrid'in tecrübeli oyuncuyu gündemine aldığı kaydedildi. Gedson'un piyasa değeri 9 milyon euro ve genç oyuncu için Portekiz Milli Takımı ihtimali doğmuş durumda. Gedson daha önce 2 kez milli formayı giymişti. Napoli Başkanı Laurentiis'in teknik direktör Spaletti ile yolları ayırması ve transferlerle bizzat ilgilenmesi bekleniyor.