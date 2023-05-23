Napoli Arda Güler'in alternatifini yine Türkiye'de buldu!

Napoli, Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu'yu ciddi şekilde takipte. Ferdi için 20 milyon euro, Arda için ise 17 milyon euro (serbest kalma maddesi) ödemeye hazır olan Serie A şampiyonu, duruma göre alternatifleri de değerlendirecek.