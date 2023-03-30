Okan Buruk 10 oyuncuyu belirledi, 1 tane kaldı! Adana Demirspor'u hangisi yıkacak?

Galatasaray bu hafta en az derbiler kadar önemli bir maç oynayacak. Ligin en dişli takımlarından Adana Demirspor, NEF Stadı'nda sarı kırmızılıların rakibi olacak. Şampiyonluk yolunda geçen hafta Konyaspor'a kaybederek yara alan Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Adana Demirspor'u yenmenin planlarını yapan Okan Buruk, rakibinin mağlup olduğu ve puan kaybettiği maçlara çalışıyor. Demirspor şimdiye dek Fenerbahçe deplasmanında, Beşiktaş deplasmanında, Başakşehir deplasmanında ve Trabzonspor deplasmanında yenildi.Diğer hiçbir maçı kaybetmeden ve evinde namağlup olan Demirspor, ligin ilk yarısında Galatasaray'ı ağırladığı maçta golsüz berabere kalmıştı. Okan Buruk ve ekibi ise özellikle Demirspor'un yenildiği 4 maçı analiz ediyor. Buruk, ilk 11'in 10 ismini belirledi ve geriye tek oyuncu kaldı. Buruk'un kadrosunda Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem ve Icardi kesin. Eksik kalan tek bölge forvet arkası. Buruk, Mertens ile Zaniolo arasında kalmış durumda. Milliyet Skorer'deki haber göre, 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağına da yakın zamanda karar verilecek. Mertens'in bir adım önde olduğu tahmin ediliyor çünkü Belçikalı yıldızın oynadığı maçların çoğunda Galatasaray rakiplerine üstünlük sağladı. Zaniolo ise henüz tam hazır değil. Fiziksel olarak eksikleri bulunan Zaniolo, maçın ilerleyen dakikalarında da oyuna dahil olabilir.