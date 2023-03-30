Okan Buruk 10 oyuncuyu belirledi, 1 tane kaldı! Adana Demirspor'u hangisi yıkacak?

Milliyet Skorer'deki haber göre, 10 numara pozisyonunda kimin oynayacağına da yakın zamanda karar verilecek. Mertens'in bir adım önde olduğu tahmin ediliyor çünkü Belçikalı yıldızın oynadığı maçların çoğunda Galatasaray rakiplerine üstünlük sağladı.