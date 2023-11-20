Okan Buruk kararını verdi! Hücum hattı değişiyor

MUSLERA SÜPER DÖNECEK

Sarı-Kırmızılı ekibin yaşayan efsanesi Fernando Muslera, yaşadığı sakatlık sonrasında beklenenden çok kısa bir süre içerisinde yeşil sahalara geri dönmüştü. Uruguaylı file bekçisi, Milli arayı da tedavi ile geçiriyor. Gelen son haberlere göre 37 yaşındaki eldivenin yeniden form yakaladığı ve teknik ekibin de bu durumdan bir hayli memnun olduğu öğrenildi. Ayrıca sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli file bekçisinin gösterdiği bu özveriden dolayı yönetimin de bir hayli memnun olduğu bildirildi. Yani önümüzdeki günlerde Muslera cephesi ile bir görüşme yapılıp, yeni bir sözleşmenin yapılabileceği öne sürüldü.