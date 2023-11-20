Futbol Okan Buruk kararını verdi! Hücum hattı değişiyor
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20 Kasım 2023 - 09:15 | Son Güncelleme:

Okan Buruk kararını verdi! Hücum hattı değişiyor

Futbol

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Galatasaray, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, en ideal düzeni ararken hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor.

20 Kasım 2023 - 09:15 | Son Güncelleme:
2 MUSLERA SÜPER DÖNECEK

MUSLERA SÜPER DÖNECEK

Sarı-Kırmızılı ekibin yaşayan efsanesi Fernando Muslera, yaşadığı sakatlık sonrasında beklenenden çok kısa bir süre içerisinde yeşil sahalara geri dönmüştü. Uruguaylı file bekçisi, Milli arayı da tedavi ile geçiriyor. Gelen son haberlere göre 37 yaşındaki eldivenin yeniden form yakaladığı ve teknik ekibin de bu durumdan bir hayli memnun olduğu öğrenildi. Ayrıca sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli file bekçisinin gösterdiği bu özveriden dolayı yönetimin de bir hayli memnun olduğu bildirildi. Yani önümüzdeki günlerde Muslera cephesi ile bir görüşme yapılıp, yeni bir sözleşmenin yapılabileceği öne sürüldü.

3 NDOMBELEDEN VAZGEÇEMİYORLAR

NDOMBELE'DEN VAZGEÇEMİYORLAR

Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Tanguy Ndombele’nin devre arasında sözleşmesinin feshedilme ihtimali gündeme geldi. Ancak Milli arada büyük bir özveri örneği ortaya koyan Fransız orta saha oyuncusu, kafaları karıştırdı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncu için Okan Buruk’un son kararını vermediği bildirildi. 26 yaşındaki futbolcuya son bir şans daha verilmesi bekleniyor.

4 OKAN BURUK İDEALİ ARIYOR

OKAN BURUK İDEALİ ARIYOR!

Galatasaray’da sezon başından beri kadroda birçok değişiklik yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk ise Milli arada ideal 11’ini bulup, sezonun geri kalan bölümünde kadroda pek fazla değişiklik yapmak istemiyor.

5 HÜCUMDA YERLER DEĞİŞİYOR

HÜCUMDA YERLER DEĞİŞİYOR

Gelen son haberlere göre 10 numaraya geçtikten sonra performansı da düşüşe geçen Kerem Aktürkoğlu, yeniden sol kanada geri dönecek. Wilfried Zaha’nın ise sağ kanada çekilmesi beklenirken, Hakim Ziyech’in de 10 numara pozisyonunda görev alması planlanıyor. Ayrıca geçen sezon şampiyonlukta önemli rol sahibi olan Dries Mertens’in ise hücum hattında daha fazla süre alması için formül aranıyor.

6 ÖNCELİK KAAN AYHANDA

ÖNCELİK KAAN AYHAN'DA

 

Orta sahada Lucas Torreira’nın partneri olarak zaman zaman görev alan Kaan Ayhan’ın da bu bölgede artık kalıcı olacağı gelen haberler arasında yer aldı.

7 SOL BEKTE SON KARAR VERİLDİ

SOL BEKTE SON KARAR VERİLDİ

Aslan’da en merak edilen bölgelerden biri de sol bekti. Angelino’nun sözleşmesinin uzamasına 3 maç kalmış olsa da Buruk, bu bölgede kim formdaysa onu oynatmak istiyor. Başarılı hoca, Abdülkerim’i sol bekte kullanmak istemezken Kazımcan’ın gösterdiği performanstan ise hiç memnun değil. Yani sol bekte forma yeniden Angelino’nun olacak.

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