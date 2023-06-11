Okan Buruk, Klopp'un şans vermediği isme kancayı taktı

Galatasaray bir süredir Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanan isimleri takibe almış durumda. Avrupa'da birçok takım, İngiltere'den ayrılacak isimlerin peşinde ve dünyanın en iyi futbol ligi olarak görülen Premier Lig yakından takip ediliyor.

Galatasaray da onlardan biri.