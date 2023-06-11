Okan Buruk, Klopp'un şans vermediği isme kancayı taktı

Galatasaray bir süredir Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanan isimleri takibe almış durumda. Avrupa'da birçok takım, İngiltere'den ayrılacak isimlerin peşinde ve dünyanın en iyi futbol ligi olarak görülen Premier Lig yakından takip ediliyor.Galatasaray da onlardan biri. Sol bek arayışlarında rotayı Liverpool'a çeviren Galatasaray, Yunan savunmacı Konstantinos Tsimikas'ı gözüne kestirdi. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi. Okan Buruk'un En kritik bölgemiz sol bekti. Sakatlıklar dahil birçok sorun yaşadık beyanının ardından harekete geçen yönetim daha önce Juventus'tan Alex Sandro ve Arsenal'den Nuno Tavares ile de temas kurmuştu. Tsimikas için 5 milyon euro bütçe ayıran Galatasaray, 27 yaşındaki Yunan bekin bonservisini almak istiyor. Liverpool ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan Tsimikas, İngiliz devinde geniş süreler alamıyor. Bu sezon Premier Lig'de 20 maçta sadece 767 dakika oynayabilen oyuncu 4 asiste imza attı. Tsimikas'ın piyasa değeri ise 18 milyon euro ve oyuncu 2020 yılında Olympiakos'tan 13 milyon euro'ya alınmıştı.