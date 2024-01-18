Futbol Okan Buruk muradına erdi! Dört gözle beklediği 10 numara ile anlaşma tamam
Haberler Futbol Haberleri Okan Buruk muradına erdi! Dört gözle beklediği 10 numara ile anlaşma tamam
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18 Ocak 2024 - 09:28 | Son Güncelleme:

Okan Buruk muradına erdi! Dört gözle beklediği 10 numara ile anlaşma tamam

Futbol

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Galatasaray orta sahaya dinamizm getirecek 10 numara transferini bitirmek üzere. İtalyan basınının haberine göre iki taraf arasında anlaşma çok yakın. Teknik direktör Okan Buruk da yeni yıldızını dört gözle bekliyor.

18 Ocak 2024 - 09:28 | Son Güncelleme:
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Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numara takviyesinde artık sona yaklaşmış durumda.

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Son Kayserispor galibiyetinin kahramanı Mertens’in (36) ilerleyen yaşından ötürü her maçta aynı performansı ortaya koyamaması nedeniyle tempoyu yükseltecek bir takviye isteyen Okan Buruk, forvet arkası transferini sabırsızlıkla bekliyor.

4 İLK SIRADA DEĞİL

İLK SIRADA DEĞİL

Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Atalanta'dan Mario Pasalic gündemde yer alırken gelen haberlere göre Hırvat oyuncu listenin ilk sırasında değil. Ancak 28 yaşındaki futbolcu için dirsek teması devam ediyor.

5 ANLAŞMA TAMAM

ANLAŞMA TAMAM

Sarı-Kırmızılı kulübün listesinde ilk sırasında Daichi Kamada yer alıyor. Japon yıldızla sezon başı da dahil olmak üzere temas halinde olan Galatasaray Yönetimi, bu kez büyük ölçüde anlaşma sağladı.

6 ÖDEME TAKVİMİ KONUŞULUYOR

ÖDEME TAKVİMİ KONUŞULUYOR

Bir yandan da Lazio ile görüşen Sarı-Kırmızılılar’ın, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde mutabakata varmak üzere olduğu ileri sürüldü. İtalyan medyasında yer alan iddiaya göre taraflar satın alma bedelinin ödeme takvimi üzerindeki son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

7 OKAN BURUK ÇOK İSTEDİ

OKAN BURUK ÇOK İSTEDİ

Başarılı teknik adamın kadrosunda görmeyi çok istediği Japon yıldız, sadece forvet arkasında değil, 8 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Galatasaray, Kamada transferinin ardından savunma bekleri ve merkez orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürecek.

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