Okan Buruk muradına erdi! Dört gözle beklediği 10 numara ile anlaşma tamam

İLK SIRADA DEĞİL Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Atalanta'dan Mario Pasalic gündemde yer alırken gelen haberlere göre Hırvat oyuncu listenin ilk sırasında değil. Ancak 28 yaşındaki futbolcu için dirsek teması devam ediyor.